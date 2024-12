Střelec, který loni v Srbsku zabil devět lidí, dostal dvacet let vězení

Na dvacet let do vězení poslal srbský soud jednadvacetiletého Uroše Blažiče, kterého shledal vinným z loňské vraždy devíti lidí ve dvou obcích u města Mladenovac, informovala agentura AP a srbská televize RTS, která podotkla, že rozsudek je prvoinstanční a obhajoba i obžaloba se proti němu mohou odvolat. Srbsko kromě této hromadné střelby loni šokovala také tragédie v základní škole v Bělehradě, kdy jen o den dříve třináctiletý chlapec postřílel deset lidí včetně žáků.

Byl si vědom svých činů, uvedl nyní soud podle AP, která poznamenala, že dvacetileté vězení je podle srbských zákonů nejvyšší možný trest pro osoby mladší 21 let. Blazičovi bylo v době střelby dvacet let. Soud poslal na dvě desítky let za mříže také jeho otce za nelegální držení zbraní, které vrah použil při střelbě.

Blažić podle AP u soudu uvedl, že nedokáže vysvětlit, co ho k zabíjení vedlo. Prohlásil, že to, co udělal, nelze nijak ospravedlnit. „Dopustil jsem se ohavných činů a zasloužím si ten nejpřísnější trest,“ prohlásil muž, který měl podle srbských médií policejní záznam a před střelbou byl znám agresivním chováním. Čtení rozsudku byli přítomni rodiče a příbuzní obětí, mnozí z nich při vstupu do soudní síně plakali, popsala AP.

Střílelo se i den předtím

O den dříve než Blažić, tedy 3. května, vraždil teprve třináctiletý chlapec v bělehradské základní škole. Pistolemi svého otce zastřelil osm žáků a člena ochranky. Další dívka zemřela necelé dva týdny po útoku v nemocnici. Policie ho zadržela, vzhledem k věku ale nemohl být obviněn a po činu ho úřady umístily do psychiatrické léčebny. Zahájily zároveň právní kroky proti jeho rodičům.

Obě tragédie šokovaly zemi, která zažila války a nejrůznější krize, ale hromadné střelby v ní byly do té doby poměrně vzácné, poznamenala AP. Tragické události vyvolaly protesty a vláda po nich ohlásila plán na snížení počtu zbraní držených soukromými osobami.