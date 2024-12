Špionážní drony či UFO? Obyvatelé New Jersey pozorují záhadné objekty

Záhadné objekty mají mnoho podob, obecně se ale vyznačují svou velikostí. „Byl to kulatý objekt plný světel. Skoro jako klasické UFO, které můžeme vidět na internetu,“ popsal úkaz obyvatel New Jersey Johnathan Iversen.

Stroje ale podle pozorovatelů létají níže a rychleji než běžné amatérské drony. „Letělo to směrem k nám a pak se to otočilo o 180 stupňů. Vrátilo se to na druhou stranu a pak se to opět otočilo a prolétlo kolem nás,“ uvedl zase Anthony D’Amico z úřadu šerifa okresu Ocean.

Drony se přitom objevují i v blízkosti vojenských základen. Případem už se proto zabývají vyšetřovatelé ministerstev obrany i vnitřní bezpečnosti a rovněž FBI. „Nemáme v tuto chvíli žádné důkazy, že by nahlášené drony představovaly hrozbu pro národní bezpečnost, nebezpečí pro veřejnost nebo že mají napojení na zahraničí,“ uklidňuje mluvčí Bílého domu pro bezpečnost John Kirby.