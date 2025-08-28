Španělské město se stalo dějištěm rajčatových bitev
Rajčata zaplnila ulice španělského města Buñol, kde se pravidelně každou poslední srpnovou středu koná slavnost La Tomatina. Tradiční festival, jehož kořeny sahají až do roku 1945, slavil letos své osmdesáté výročí. Samotné rajčatové bitvě předchází tradiční soutěž „palo jabón“, při níž se lidé snaží vyšplhat pro zavěšenou šunku na kluzkém sloupu. Jakmile je šunka ukořistěna, začíná samotná bitva. Po hodině, kdy se ulice promění v řeku rajčatového pyré, ukončí boje výstřel z děla. Od roku 2013 je účast na této akci omezena na 20 tisíc návštěvníků a spotřebuje se více než sto tun přezrálých rajčat.