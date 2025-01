Slováci se ptají, kde je Fico a jak se dostal do Moskvy

Úřad slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) už dva týdny neinformuje o tom, kde se předseda vlády nachází. Posledním oficiálně známým místem jeho pobytu byla Moskva, kde před Vánoci jednal s vůdcem Vladimirem Putinem. Slovenská média uvádějí, že Fico je nyní zřejmě ve Vietnamu. Kromě toho upozorňují, že premiérovu cestu do Moskvy doprovázely nestandardní okolnosti a že dosud není jasné, co všechno obnášela.

Úřad vlády nicméně o místě pobytu Fica žádné informace neuvedl. O víkendu pouze na dotaz médií bez dalších podrobností sdělil, že Fico informoval prezidenta Petera Pellegriniho o své dovolené a o tom, kde pobývá.

Předseda opozičního Progresivního Slovenska (PS) Michal Šimečka uvedl, že jeho strana se postará o to, aby se každý Ficův zklamaný volič trpící drahotou dozvěděl, kolik premiérův pobyt v hanojském hotelu stojí. Bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok (PS) tvrdí, že Ficův pobyt Vietnamu je pošlapáním státních institucí a pravidel. Premiér podle zákona není soukromou osobou ani během dovolené, kritizoval Korčok, že úřad vlády o místě Ficova pobytu neinformuje.

Cesta do Moskvy „mimo jakékoliv standardy“

Denník N mezitím s odkazem na bývalé slovenské diplomaty napsal, že Ficova prosincová cesta do Moskvy byla v mnoha ohledech nestandardní a že se toho o ní stále mnoho neví. Není jasné, kdy se cesta dohodla, kdo všechno se jí zúčastnil, kdy a jak Fico do Ruska letěl, ani kdy se vrátil. Dále zůstává nezodpovězeno, jestli o cestě s předstihem věděl prezident Pellegrini nebo proč o ní byl informován srbský prezident Aleksandar Vučić. Zcela zřejmé není stále ani to, co bylo obsahem jednání.

Europoslankyně a exporadkyně několika premiérů pro evropské záležitosti Ľubica Karvašová (PS) Denníku N řekla, že na Ficově cestě do Moskvy není standardního vůbec nic.„Je úplně mimo jakékoliv standardy země, která je členem Evropské unie a NATO, aby premiér jel na jednání takovým způsobem. Je to pohrdání pravidly diplomacie par excellence.“