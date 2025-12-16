Silný vítr v Brazílii sfoukl repliku sochy Svobody

Silný vítr v pondělí vyvrátil repliku sochy Svobody před nákupním centrem ve městě Guaíba na jihu Brazílie. Incident se obešel bez zranění. Replika ikonické sochy stála od roku 2020 před tehdy nově otevřeným obchodním střediskem řetězce Havan.
Menší sestru ikonické americké sochy Svobody podťal vítr, který v regionu v nárazech přesahoval 90 kilometrů za hodinu. Společnost Havan okolí incidentu okamžitě uzavřela, informuje server Mixvale. Havan také v prohlášení slíbila, že zajistí technickou inspekci, která vyšetří příčiny incidentu. K odstranění zřícené konstrukce byly mobilizovány specializované týmy.
Nehoda se obešla bez zranění. Těsně před incidentem někteří lidé stihli přemístit své automobily do bezpečné vzdálenosti.
Brazilská verze sochy Svobody dosahovala výšky pětatřiceti metrů a vážila přes tři a půl tuny. Zřítila se samotná čtyřiadvacet metrů vysoká socha ze sklolaminátu, která byla instalovaná na jedenáctimetrovém podstavci. Repliky slavné newyorské dominanty jsou symbolem brazilského obchodního řetězce Havan. Po zemi jich tak zbývá ještě několik.
Originální měděná socha v New Yorku měří 46 metrů, její podstavec 47 metrů. Samotná socha je měděná, její kovovou kostru zkonstruoval Gustave Eiffel. I s podstavcem váží přes dvě stě tun, z toho její měděný plášť pak 27 tun.