„Rwanda je bezpečnou zemí.“ Sunak naléhá na poslance, aby schválili zákon umožňující deportace

Britští poslanci schvalují speciální zákon, který má umožnit deportaci nelegálních migrantů ze Spojeného království do Rwandy. Opozice s ním nesouhlasí. Premiér Rishi Sunak ale prohlásil, že se zákonodárci ze sálu nehnou, dokud norma neprojde. První letadla by měla podle něj odstartovat nejpozději v červenci.

Spojené království je známé svými zvláštními zákony. Mnohé pocházejí z historie a dodnes je nikdo nezrušil. Například ten, že by měl před každým autem běžet člověk s výstražným červeným praporkem. Ovšem zákon, který poslanci schvalují tentokrát, je podle jeho kritiků výjimečně zvláštní.

Jde o speciální ustanovení, které říká: Republika Rwanda je bezpečnou zemí.

Tedy britský zákon, jenž rozhoduje o bezpečnosti africké země. Londýn ho potřebuje, protože premiér Sunak počítá s tím, že bude do Rwandy přesouvat žadatele o azyl, kteří do Británie nelegálně dorazí přes Lamanšský průliv. S Kigali je na tom už domluvený.

Rwanda už dostala 220 millionů liber na stavbu bytů, které už stojí. Do případu se ale vložil londýnský nejvyšší soud, jenž bezpečnost africké země zpochybnil. Schvalovaný zákon tak vlastně opravuje soudce a jejich rozsudek obchází. Říká, že dle zákona ve Rwandě nikomu nic nehrozí.

„My jsme připravení. Letadla čekají. A poletí, ať se děje, co se děje. A žádný soud nám v tom nezabrání,“ prohlásil rezolutně Sunak.

Ve hře jsou i hlasy v nadcházejících volbách

Migranti, které britská vláda odveze do Kigali, budou moci požádat o azyl přímo tam. Nikdy už se však nebudou moci vrátit na Britské ostrovy. Toto opatření by je mělo přesvědčit, že podnikat nebezpečnou cestu do Británie se nevyplatí.