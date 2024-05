Rusové hromadí síly u Doněcku, Kyjev popírá ztrátu Kliščijivky

Ve vedení ruského ministerstva obrany pokračují čistky po konci ministra Sergeje Šojgua. Ruská armáda ale i přes personální zemětřesení ve velení hlásí další úspěchy na ukrajinském bojišti. Ruské síly údajně dobyly obec Kliščijivka, ukrajinská armáda to ale popírá. Obránci připouštějí, že situace je složitá i u Doněcku, útoky se jim ale údajně daří odrážet. Ukrajinské posily musely v posledních týdnech zamířit také do Charkovské oblasti, kde se Moskva pokusila o novou ofenzivu.

Rusové koncentrují síly také poblíž Doněcku a snaží se prorazit směrem na města Kramatorsk, Pokrovsk a Kurachove. Obránci přiznávají, že situace je složitá, teď už ale mají munici, které se jim měsíce nedostávalo. „Jejich pěchota neustále útočí. My nepodnikáme protiútoky, ale odrážíme je. Alespoň se o to pokoušíme a vždy, když je to možné, je ničíme,“ říká ukrajinský dělostřelec Pavlo.

Ukrajinci také nasazují velké množství malých dronů, které nesou granát či protitankovou střelu. Jimi do hloubi až několika kilometrů za frontovou linií ničí ruskou techniku. „Auto, kterým jsme jeli, nám zničili. Haj*lové. Jiné nemáme. Bylo to dobré auto. Teď musíme pěšky,“ postěžoval si jeden z ruských vojáků.

Posily u Charkova

Na severní frontě Ukrajina přichází i o tolik potřebnou vojenskou techniku. Jeden z ukrajinských tanků T-64 dostal na bojišti zásah ruským dronem Lancet. Teď ho opravují. „Už jsme se vraceli po provedení úkolu. Když jsme v zatáčce zpomalili, Lancet nás dohnal,“ uvedl velitel tankové jednotky z 92. samostatné mechanizované brigády Chochol.

Jeho brigáda se už jednou osvědčila při obraně Charkova a stejně jako další sem byla nyní převelena z jiných bojových oblastí. „Když to srovnám s Časiv Jarem, tam každý znal své místo. To všechno se teď musí znovu budovat tady,“ upozornil Chochol.