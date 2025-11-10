Rusko uložilo Češce v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní úlohu federálního úřadu pro vyšetřování nejzávažnější kriminality. Podle tvrzení ruského soudu Češka působila u ukrajinské dronové jednotky.

Podle vyšetřovatelů Češka od listopadu 2023 do června letošního roku působila v ukrajinské armádě. Soudem byla shledána vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.

Ruský soud uvedl, že Češka působila od listopadu 2023 do června 2025 u jedné z ukrajinských pozemních brigád, která byla letos v lednu reorganizována v dronovou jednotku, napsala ruská státní agentura TASS.

