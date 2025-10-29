Ruská hudebnice musí zaplatit pokutu za „diskreditaci armády“

4 minuty
Ruský soud uložil další trest osmnáctileté hudebnici Dianě Loginovové (známé pod pseudonymem Naoko) – zaplatit musí pokutu třicet tisíc rublů (asi osm tisíc korun) za zpěv skladby Jsi voják od exilové zpěvačky Monětočky. Podle úřadů se Naoko dopustila diskreditace ruské armády. Za „drobnou výtržnost“ pak byla odsouzena ke třinácti dnům vězení. Stejný trest mladá umělkyně vystupující s kapelou Stoptajm dostala už v polovině října, a to za veřejnou interpretaci zakázaného hitu Sdružení Labutí jezero od exilového rappera Noize MC. Jde o důsledek zesílených represí vůči domácím kritikům i nezávislým médiím, ke kterým Kreml přistoupil po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.