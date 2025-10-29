Ruská hudebnice musí zaplatit pokutu za „diskreditaci armády“


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
4 minuty
Horizont ČT24: Další trest pro ruskou hudebnici Naoko
Zdroj: ČT24

Ruský soud uložil další trest osmnáctileté hudebnici Dianě Loginovové (známé pod pseudonymem Naoko) – zaplatit musí pokutu třicet tisíc rublů (asi osm tisíc korun) za zpěv skladby Jsi voják od exilové zpěvačky Monětočky. Podle úřadů se Naoko dopustila diskreditace ruské armády. Za „drobnou výtržnost“ pak byla odsouzena ke třinácti dnům vězení. Stejný trest mladá umělkyně vystupující s kapelou Stoptajm dostala už v polovině října, a to za veřejnou interpretaci zakázaného hitu Sdružení Labutí jezero od exilového rappera Noize MC. Jde o důsledek zesílených represí vůči domácím kritikům i nezávislým médiím, ke kterým Kreml přistoupil po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.

Ruští pouliční muzikanti provokují písněmi „zahraničních agentů“
Diana Loginovová z kapely Stoptajm před soudem

Výběr redakce

Portál dopravy či eDoklady nefungují

Portál dopravy či eDoklady nefungují

20:13Aktualizovánopřed 3 mminutami
V Nizozemsku podle odhadů vyhrála volby středově-liberální D66

V Nizozemsku podle odhadů vyhrála volby středově-liberální D66

21:01Aktualizovánopřed 41 mminutami
Nejvíce mrtvých po hurikánu Melissa je na Haiti

Nejvíce mrtvých po hurikánu Melissa je na Haiti

04:48Aktualizovánopřed 44 mminutami
Cloudovou službu Microsoftu postihl výpadek

Cloudovou službu Microsoftu postihl výpadek

21:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

před 4 hhodinami
Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

07:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo přes sto lidí

Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo přes sto lidí

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
WHO je zděšena zprávami o zabití téměř pěti set lidí v porodnici ve Fáširu

WHO je zděšena zprávami o zabití téměř pěti set lidí v porodnici ve Fáširu

16:42Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Nizozemsku podle odhadů vyhrála volby středově-liberální D66

Předčasné nizozemské parlamentní volby vyhrála podle odhadů středově-liberální strana D66, informuje agentura Reuters a nizozemská média. Druhá ve středečním hlasování podle odhadů skončila protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) pravicového populisty Geerta Wilderse, které předvolební průzkumy přisuzovaly největší šance na vítězství. Ostatní hlavní politické strany ale už dopředu s tímto politikem vyloučily jakoukoli spolupráci.
21:01Aktualizovánopřed 41 mminutami

Nejvíce mrtvých po hurikánu Melissa je na Haiti

V Karibiku zemřelo v souvislosti s hurikánem Melissa přes třicet lidí, vyplývá z údajů, které citují agentury. Nejvíce mrtvých připadá na Haiti. Bouře ve středu udeřila na Kubu, kde úřady nařídily evakuaci více než 700 tisíc lidí, a oslabená na druhý stupeň z pěti pokračuje směrem k Bahamským ostrovům. Podle úřadů zemí, na které udeřil, hurikán napáchal velké škody.
04:48Aktualizovánopřed 44 mminutami

NASA otestovala nadzvukový letoun. Sonický třesk by měl umět potlačit

Americká NASA oživuje myšlenku nadzvukového cestování. Její experimentální letoun X-59 má mít oproti dosavadním pokusům zásadní výhodu – díky konstrukci má být sonický třesk v podstatě neslyšitelný. První testovací let proběhl podle NASA dobře, nicméně zatím letoun nezkoušel přejít na nadzvukovou rychlost. Stroj by měl mít cestovní rychlost skoro patnáct set kilometrů v hodině ve výšce necelých sedmnácti kilometrů – to je zhruba o šedesát procent rychleji a o dost výš, než létají typická dopravní letadla.
před 51 mminutami

Ruská hudebnice musí zaplatit pokutu za „diskreditaci armády“

Ruský soud uložil další trest osmnáctileté hudebnici Dianě Loginovové (známé pod pseudonymem Naoko) – zaplatit musí pokutu třicet tisíc rublů (asi osm tisíc korun) za zpěv skladby Jsi voják od exilové zpěvačky Monětočky. Podle úřadů se Naoko dopustila diskreditace ruské armády. Za „drobnou výtržnost“ pak byla odsouzena ke třinácti dnům vězení. Stejný trest mladá umělkyně vystupující s kapelou Stoptajm dostala už v polovině října, a to za veřejnou interpretaci zakázaného hitu Sdružení Labutí jezero od exilového rappera Noize MC. Jde o důsledek zesílených represí vůči domácím kritikům i nezávislým médiím, ke kterým Kreml přistoupil po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.
před 52 mminutami

Cloudovou službu Microsoftu postihl výpadek

Cloudovou službu Azure americké firmy Microsoft ve středu postihl výpadek. Firma to uvedla na webu s tím, že zajistila opravu a klienti by měli postupně pozorovat známky zotavení systémů. Problém hlásily aerolinky Alaska Airlines nebo JetBlue Airways. Uživatelé potom hlásili problémy například s cloudovou verzí Office (Microsoft 365), herními aplikacemi Minecraft a XBox Live, chatbotem Copilot nebo aplikacemi kavárenských řetězců Costco a Starbucks, uvedla agentura AP.
21:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Litva ponechá zavřenou hranici s Běloruskem do konce listopadu

Hraniční přechody mezi Litvou a Běloruskem zůstanou pro většinu cestujících uzavřeny až do konce listopadu v reakci na nedávné narušení vzdušného prostoru pašeráckými balony, oznámila ve středu vláda pobaltské země.
13:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

Dva muži, které francouzská policie zatkla v sobotu večer, částečně přiznali svou účast na loupeži šperků z Louvru, informovala pařížská prokurátorka Laure Beccuauová. Doplnila, že podle vyšetřování jsou zatčení muži přímo ti, kteří v neděli 19. října pronikli do muzea a odnesli z něj cenné exponáty.
před 4 hhodinami

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Izraelská armáda od úterý zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců včetně 35 dětí. S odkazem na civilní obranu v Gaze to uvedla agentura AFP. Podle izraelské armády nicméně příměří stále platí. Ve středu ale také oznámila, že podnikla cílený úder v Bajt Lahíji na severu Pásma Gazy a že terčem byl sklad zbraní.
07:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...