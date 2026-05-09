Rodríguezová míří do Haagu, chce hájit nárok Venezuely na Esequibo


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Reuters

Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu oznámila svou první cestu do Evropy. Uvedla, že se vydá do Haagu na zasedání Mezinárodního soudního dvora (ICJ), napsala agentura AFP. ICJ řeší spor mezi Venezuelou a Guyanou o region Esequibo, který si Caracas nárokuje.

„V příštích hodinách odcestuji hájit zájmy naší země,“ uvedla Rodríguezová o své cestě do Haagu. ICJ tento týden zahájil jednání o Esequibu. Od vstupu do funkce v lednu Rodríguezová podnikla jen několik málo zahraničních cest v Karibiku.

Agentura Reuters však připomněla, že venezuelský zástupce Samuel Reinaldo Moncada Acosta u soudu řekl, že „Venezuela nepřijímá jurisdikci Mezinárodního soudního dvora.“ Ve venezuelském referendu z roku 2023 navíc voliči odmítli jurisdikci ICJ v tomto územním sporu.

Rodríguezová nahradila ve funkci vládce Nicoláse Madura na začátku roku. Madura totiž 3. ledna zadržely americké speciální síly do USA kvůli údajnému zapojení do pašování drog.

Rodríguezová je na sankčním seznamu Evropské unie, kam byla zařazena jako viceprezidentka země. Součástí sankcí je mimo jiné zákaz cestování do EU. Podle agentury AFP však účastníci jednání ICJ požívají mimořádnou právní ochranu.

Spor se táhne od 19. století

Jádrem sporu je pohraniční území o rozloze 160 tisíc kilometrů čtverečních kolem řeky Esequibo, které pokrývá převážně džungle, a také přilehlá oblast u Karibského moře, kde byla objevena významná ložiska ropy a plynu.

Guyana předložila spor Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, známému také jako Světový soud, v roce 2018. Spor o region, který tvoří dvě třetiny Guyany, se ale vede od 19. století. Guyana požaduje, aby soud potvrdil hranici stanovenou arbitráží z roku 1899 mezi Venezuelou a tehdejší kolonií Britská Guyana, která území nárokuje Guyaně.

Venezuelský zástupce Moncada ve středu označil arbitrážní nález z roku 1899 za podvodný a vnucený koloniálními mocnostmi. Zopakoval postoj Venezuely, že pohraniční spor lze vyřešit pouze jednáním mezi Venezuelou a Guyanou.

Konečný rozsudek v případu se očekává až za několik měsíců. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a nelze se proti nim odvolat, soud ale nemá vlastní prostředky k jejich vymáhání a spoléhá se na Radu bezpečnosti OSN.

Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelský úder na jihu Libanonu v sobotu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Podle agentury AP celkem zabily izraelské údery na jihu Libanonu třináct lidí a další čtyři lidé zahynuli při úderech u Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh v sobotu odpoledne oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Kreml obvykle na Den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé, letos však na Rudém náměstí kvůli „operační situaci“ chyběla pozemní vojenská technika. Dle médií byla akce dokonce nejtlumenější za poslední roky. Ruský vládce Vladimir Putin nicméně v projevu podle agentury TASS chválil postup svých vojáků v bojích na Ukrajině, ačkoliv prý tuto zemi, kterou z jeho rozkazu Rusové napadli, podporuje NATO.
Příměří větší klid na frontě nepřineslo, hlásí z Ukrajiny zpravodajka ČT

Podle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové se ohlášený třídenní klid zbraní na frontě v pravém smyslu nedodržuje. Ukrajinské úřady hlásí dva mrtvé po ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Další člověk zahynul už v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti. Není jasné, zda se útoky v Dněpropetrovské oblasti odehrály po začátku příměří, které potvrdily Kyjev i Moskva.
VideoPentagon zveřejnil dokumenty o UFO

Pentagon na příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa zveřejnil množství dokumentů o neidentifikovaných létajících předmětech. Úřady Spojených států vyšetřují jevy UFO už přes sedmdesát let. Lidé teď v odtajněných materiálech usilovně hledají důkazy o existenci mimozemské civilizace. Bývalý ředitel Úřadu pro zkoumání všech anomálií Sean Kirkpatrick odmítá zveřejnění jako honbu za senzací. Spokojeni nejsou ani lovci záhad, protože mnohé materiály se podle nich na veřejnost dostaly už dříve, případně nepřinášejí žádné odpovědi. Část veřejnosti pak podezírá současnou administrativu, že zveřejněním odvádí pozornost od důležitějších, nelichotivých věcí.
NYT: Írán a spojenci zasáhli osmnáct základen s vojáky USA v sedmi zemích

Írán a jeho spojenci zasáhli během války se Spojenými státy a Izraelem nejméně osmnáct základen s americkými vojáky v sedmi zemích v regionu. Uvedl to deník The New York Times (NYT). Ten mimo jiné prověřoval tvrzení íránských státních médií o úspěších odvety proti USA. Íránu se podle snímků ze satelitů podařilo zasáhnout hangáry, sklady či radary, dřívější informace uváděly také zničená logistická letadla. Škody jsou v rozsahu miliard dolarů (desítek až stovek miliard korun).
„Nebudu vládnout, ale sloužit.“ Magyar se stal maďarským premiérem

Noví poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. V projevu k zákonodárcům po složení přísahy řekl, že úřad nevyužije k vládnutí Maďarsku, ale ke službě vlasti. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po šestnácti letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Premiér Andrej Babiš podotkl, že se na spolupráci s Magyarem těší a věří, že se i díky němu povede obnovit V4.
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Plavidlo by mělo dorazit na Kanárské ostrovy v neděli mezi pátou a sedmou ranní hodinou SELČ, uvedla podle AFP španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. V obyvatelích Tenerife to podle médií vyvolává obavy.
