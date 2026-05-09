Rodríguezová míří do Haagu, chce hájit nárok Venezuely na Esequibo

Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu oznámila svou první cestu do Evropy. Uvedla, že se vydá do Haagu na zasedání Mezinárodního soudního dvora (ICJ), napsala agentura AFP. ICJ řeší spor mezi Venezuelou a Guyanou o region Esequibo, který si Caracas nárokuje.
„V příštích hodinách odcestuji hájit zájmy naší země,“ uvedla Rodríguezová o své cestě do Haagu. ICJ tento týden zahájil jednání o Esequibu. Od vstupu do funkce v lednu Rodríguezová podnikla jen několik málo zahraničních cest v Karibiku.
Agentura Reuters však připomněla, že venezuelský zástupce Samuel Reinaldo Moncada Acosta u soudu řekl, že „Venezuela nepřijímá jurisdikci Mezinárodního soudního dvora.“ Ve venezuelském referendu z roku 2023 navíc voliči odmítli jurisdikci ICJ v tomto územním sporu.
Rodríguezová nahradila ve funkci vládce Nicoláse Madura na začátku roku. Madura totiž 3. ledna zadržely americké speciální síly do USA kvůli údajnému zapojení do pašování drog.
Rodríguezová je na sankčním seznamu Evropské unie, kam byla zařazena jako viceprezidentka země. Součástí sankcí je mimo jiné zákaz cestování do EU. Podle agentury AFP však účastníci jednání ICJ požívají mimořádnou právní ochranu.
Spor se táhne od 19. století
Jádrem sporu je pohraniční území o rozloze 160 tisíc kilometrů čtverečních kolem řeky Esequibo, které pokrývá převážně džungle, a také přilehlá oblast u Karibského moře, kde byla objevena významná ložiska ropy a plynu.
Guyana předložila spor Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, známému také jako Světový soud, v roce 2018. Spor o region, který tvoří dvě třetiny Guyany, se ale vede od 19. století. Guyana požaduje, aby soud potvrdil hranici stanovenou arbitráží z roku 1899 mezi Venezuelou a tehdejší kolonií Britská Guyana, která území nárokuje Guyaně.
Venezuelský zástupce Moncada ve středu označil arbitrážní nález z roku 1899 za podvodný a vnucený koloniálními mocnostmi. Zopakoval postoj Venezuely, že pohraniční spor lze vyřešit pouze jednáním mezi Venezuelou a Guyanou.
Konečný rozsudek v případu se očekává až za několik měsíců. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a nelze se proti nim odvolat, soud ale nemá vlastní prostředky k jejich vymáhání a spoléhá se na Radu bezpečnosti OSN.