Po letech zpoždění a rostoucích nákladech Řím v úterý slavnostně otevřel dvě nové stanice metra, včetně jedné u Kolosea, kde jsou vystaveny archeologické nálezy. Ty byly objeveny během výkopových prací pro nové stanice. Kromě stovek každodenních artefaktů dělníci objevili dva tisíce let staré vojenské kasárny či osmadvacet starověkých studní. Dle inženýrů Řím patří mezi nejnáročnější města na světě pro stavbu metra, a to kvůli pohřbeným archeologickým nalezištím a obavám, že vibrace by mohly poškodit nadzemní památky.
Výběr redakce
Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce
10:07před 6 mminutami
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš
10:15před 15 mminutami
Aktuálně z rubriky Svět
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš
Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
Řím vyzdobil novou stanici metra Koloseum archeologickými exponáty
Po letech zpoždění a rostoucích nákladech Řím v úterý slavnostně otevřel dvě nové stanice metra, včetně jedné u Kolosea, kde jsou vystaveny archeologické nálezy. Ty byly objeveny během výkopových prací pro nové stanice. Kromě stovek každodenních artefaktů dělníci objevili dva tisíce let staré vojenské kasárny či osmadvacet starověkých studní. Dle inženýrů Řím patří mezi nejnáročnější města na světě pro stavbu metra, a to kvůli pohřbeným archeologickým nalezištím a obavám, že vibrace by mohly poškodit nadzemní památky.
Fotograf v Alpách náhodou objevil Údolí dinosaurů s tisíci stop
V národním parku Stelvio v italském regionu Lombardie fotograf přírody náhodou objevil otisky, ze kterých se následně vyklubaly tisíce stop dinosaurů. Paleontologové jejich stáří odhadují na 210 milionů let. Nález považují za největší svého druhu v Alpách a za jeden z nejvýznamnějších na světě.
Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely
Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Podle agentury AP tak zvyšuje tlak na autoritářského vůdce země Nicoláse Madura. Trump blokádu oznámil poté, co Spojené státy minulý týden u pobřeží Venezuely zabavily plavidlo převážející ropu. Caracas obvinil Trumpa z porušování mezinárodního práva, volného obchodu a svobodné plavby.
Jak poznat falešný profil na sítích? Nemá „historii a život“, říká expertka
Příspěvek na sociálních sítích, který má stovky lajků a desítky komentářů, může poukazovat na oblíbenost autora, ale také podvodem, který má nalákat další sledující a vytvořit falešný dojem, že je nějaký produkt či postoj populárnější, než tomu je ve skutečnosti. Jak takový falešný profil poznat? „Často jsou velmi jednoduché – nemají historii a nemají život,“ přiblížila ve Studiu 6 moderovaném Jolkou Krásnou Eva Klusová z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.
USA pohrozily EU „odvetnými opatřeními“ kvůli omezování poskytovatelů služeb
Americká administrativa pohrozila Evropské unii (EU) odvetnými opatřeními v případě, že bude dál „omezovat americké poskytovatele služeb“. Varování přišlo krátce poté, co Evropská komise (EK) vyměřila pokutu sociální síti X amerického miliardáře Elona Muska. Mluvčí Komise Thomas Regnier v reakci na americké výhrůžky uvedl, že Unie bude nadále od technologických firem vymáhat dodržování svých předpisů.
Prokurátoři v USA obžalovali v případě smrti Reinerových jejich syna z vraždy
Státní zástupci v Los Angeles obžalovali z vraždy prvního stupně Nicka Reinera v případě smrti jeho rodičů – režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele. Osmasedmdesátiletý Reiner a jeho o deset let mladší manželka zemřeli podle úřadů v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Několik hodin po objevení těl policie zatkla jejich mladšího syna. Napsaly to v noci na středu agentura Reuters a stanice BBC.
Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd
Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a patnáctinásobné vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dvojice střelců během oslav židovského svátku chanuka zabila patnáct lidí a čtyři desítky dalších zranila. V Sydney již začali pohřbívat oběti nedělního útoku počínaje rabínem Eli Schlangerem.
Načítání...