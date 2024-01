Republikánské primárky v New Hampshiru ovládl Trump. U demokratů symbolicky slaví Biden

Bývalý americký prezident Donald Trump podle očekávání zvítězil v úterních republikánských primárkách ve státě New Hampshire. Na základě svých odhadů to píše agentura AP. Trumpova hlavní soupeřka, bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová, už exprezidentovi pogratulovala k vítězství. V demokratických primárkách zvítězil prezident Joe Biden.

Z významnějších vyzyvatelů Trumpa tak zůstává pouze Haleyová. Ta v reakci na výsledky primárek v New Hampshire svým příznivcům řekla, že „klání zdaleka ještě není u konce“. Trumpovi pogratulovala k vítězství, zároveň však slíbila, že bude dále bojovat, a vyzvala ho k debatě, uvedla agentura Reuters. Trumpova nominace do prezidentských voleb by podle ní byla „Bidenovým vítězstvím“.

Trumpova snadná vítězství v prvních dvou státech naznačují jeho schopnost sjednotit za sebou jednotlivé frakce Republikánské strany. Podle sondáže agentury AP provedené v New Hampshire však přibližně polovina republikánských účastníků primárek uvedla, že se velmi nebo do určité míry obává, že Trump je příliš extrémní na to, aby vyhrál prezidentské volby. O Haleyové to samé tvrdila jen asi třetina respondentů.