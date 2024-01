DeSantis odstoupil z primárek a podpořil Trumpa

21. 1. 2024 , Aktualizováno před 34 m minutami | Zdroj: ČTK

Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis, který byl před rokem považován za hlavního vyzyvatele exprezidenta Donalda Trumpa, odstoupil z boje o nominaci Republikánské strany do listopadových prezidentských voleb. Rozhodnutí oznámil ve videu publikovaném na sociální síti X. Tak jako další neúspěšní kandidáti i DeSantis podpořil kampaň Trumpa.

Oznámení přišlo dva dny před primárkami ve státě New Hampshire, které jsou druhou zastávkou nominačního procesu republikánů. Při pondělním úvodním klání v Iowě DeSantis za Trumpem zaostal o 30 procentních bodů, jakkoli jeho kampaň podle komentátorů prakticky veškeré naděje vkládala do dobrého výsledku ve středozápadním státě. V New Hampshire by podle průzkumů skončil až třetí se ziskem méně než desetiny hlasů.

„Nemohu chtít po našich podporovatelích, aby poskytovali svůj čas a věnovali své prostředky, když nemáme jasnou cestu k vítězství. A proto dnes přerušuji svou kampaň,“ řekl floridský guvernér ve videu.

„Zdá se, Ron DeSantis nechtěl vstoupit do historie jako někdo, kdo by mohl skončit až třetí. O tom, že by mohl přestat usilovat o nominaci, se spekulovalo už několik dní. On do kampaní ve státě Iowa vložil desítky milionů dolarů a spoustu vlastního času, ale Trumpa neporazil,“ uvedl zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal. Dodal, že DeSantis v posledních dnech také otevřeně mluvil o tom jak se mu nepovedla mediální strategie. „Ze začátku, když měl vysoké preference, odmítal mluvit s takzvanými, jak říkal 'tradičními médii' – velkými televizemi a novinami. Soustředil se pouze na pravicová konzervativní média v čele s televizí Fox, ale i s tou se nakonec rozhádal a obvinil ji, že ji má Donald Trump v kapse, takže dnešek je opravdu tím dnem, kdy Ron DeSantis musel přiznat, že se mu nepodařilo oslovit dostatečně velkou skupinu voličů,“ dodal zpravodaj. Podle deníku The New York Times se tím završila „spektakulární imploze“ kandidáta, který byl kdysi považován za člověka s nejlepší šancí sesadit Trumpa z čela republikánského tábora. Jako bývalý voják a guvernér prosazující priority konzervativců v jednom z nejlidnatějších států USA se na papíře jevil jako ideální kandidát. Průzkumy ze začátku loňského roku mu přisuzovaly preference na úrovni Trumpa a DeSantis také do kampaně vstupoval s desítkami milionů dolarů. Tyto výhody ovšem nepřežily střet s realitou politického vývoje, uvádí agentura AP. Trumpovy preference mezi republikány začaly stoupat poté, co se stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA. DeSantisovi pak nevyšlo netradiční oznámení kandidatury na síti X a během kampaně, v níž se vůči hlavnímu favoritovi příliš nevymezoval, jeho podpora jen klesala. Republikánské primárky se tak zužují na souboj exprezidenta Trumpa a bývalé guvernérky Jižní Karolíny Nikki Haleyové, jejíž podpora je v poslední době na vzestupu. Jasným favoritem na zisk stranické nominace nicméně zůstává několikanásobně obžalovaná bývalá hlava státu, podle posledních průzkumů ji preferuje přes 60 procent republikánských voličů.