Odvolací soud jedná o Trumpovi a jeho snaze zvrátit výsledky voleb

U federálního odvolacího soudu ve Washingtonu začalo jednání o klíčové otázce spojené s obžalobami amerického exprezidenta Donalda Trumpa z nelegálních zásahů do posledních prezidentských voleb. Jeho právníci tvrdí, že v této souvislosti nemůže být stíhán, protože obvinění pramení ze skutků spojených s výkonem prezidentské funkce. Na soudní jednání dorazil exprezident osobně.

Argumenty dvou stran vyslechne trojice soudců, jejichž verdikt by pak mohl přijít do několika dní. Jde o další krok procesu poté, co Trumpovu širokou interpretaci prezidentské imunity v prosinci odmítla prvoinstanční soudkyně Tanya Chutkanová, která má federální obžalobu proti bývalé hlavě státu na starosti.

Podle ní „úřad prezidenta nedává doživotní průkazku ,dostaň mě z vězení‘ ani božské právo králů vyhnout se odpovědnosti“. Trumpův obhájce ale tvrdí, že pokud by byl odsouzen, spustí se lavina obžalob proti dalším exprezidentům.

Velká porota loni na návrh zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe rozhodla o obžalobě Trumpa z různých druhů zločinného spiknutí v návaznosti na jeho kampaň proti výsledkům prezidentských voleb roku 2020. Tehdejší prezident nikdy neuznal svou porážku a místo toho podkopával důvěru Američanů ve výsledky a tlačil na činitele na různých úrovních ve snaze zablokovat jejich potvrzení.