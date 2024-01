Trump se kvůli diskvalifikaci z primárek v Coloradu obrátil na Nejvyšší soud USA

O tom, že bývalý prezident není způsobilý znovu vykonávat svůj někdejší úřad, rozhodl Nejvyšší soud Colorada před Vánoci. Odvolal se při tom na 14. dodatek americké ústavy kvůli Trumpovu podílu na násilnostech u Kapitolu 6. ledna 2021.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států bude potenciálně určující pro Trumpovo zapojení do prezidentských voleb nejen v Coloradu - podněty k soudům usilující o vyřazení Trumpova jména z volebních listin podaly zájmové skupiny napříč celými USA a bez rozhodnutí Nejvyššího soudu USA by se mohlo stát, že některé státy Trumpovi účast umožní, a jiné nikoliv, podotýká list The Washington Post.