Putinův výklad pro Carlsona u moskevských diváků propadl, píší The Moscow Times

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The Moscow Times

Podle žebříčku, sestaveného na základě průměrného počtu diváků starších čtyř let a jejich podílu na celkovém počtu obyvatel, se povídání s ruským vládcem ocitlo na stejné úrovni jako dokumentární seriál o zločinech spáchaných v sovětské éře.

Statistiku, z níž vyšel pořad až na 11. místě ve sledovanosti, uvedl na svém webu list The Moscow Times s odvoláním na údaje od společnosti Mediascope. Na žebříčku této společnosti skončil daleko za seriálem z lékařského prostředí a těsně před televizním kvízem.

Putin v rozhovoru znovu zopakoval svou interpretaci dějin, která řadu fakt vynechává a mnohá jiná zveličuje. Putin dlouhodobě tvrdí, že Ukrajina patří mezi „historická území“ Ruska, a příčiny ruské invaze hledal v éře Kyjevské Rusi v devátém století. Kromě toho prohlašoval, že je nemožné, aby Rusko bylo na Ukrajině poraženo. Ruský prezident také odmítl, že by Rusko mohlo napadnout i další země východní Evropy, jako jsou Polsko či Lotyšsko. Napadení Ukrajiny v minulosti také odmítal.

Carlson podle portálu Meduza nedal Putinovi ani jedinou nepříjemnou otázku, jakkoli to před rozhovorem sliboval, a nechal autokrata, aby „vyprávěl to, co vždycky“.

Putin během rozhovoru rovněž zopakoval své dlouholeté výtky, že jej Západ „oklamal“ a „vodil za nos“ údajnými sliby, že se NATO nerozšíří na východ, a domáhal se ukončení dodávek amerických zbraní Ukrajině ještě před zahájením případných jednání o míru. Tvrdil, že v ruské ekonomice se „nic nezhroutilo“, a odmítl pokládat za problém rostoucí závislost Ruska na Číně. Filozofie čínské zahraniční politiky podle Putina „není agresivní“ a „vždy hledá kompromis“, poznamenaly The Moscow Times.