Půl hodiny a 480 kilometrů od sebe. Biden i Trump navštívili hranici USA s Mexikem

Návštěvy byly pozoruhodně podobné, píše agentura AP s tím, že do Texasu Biden a Trump dorazili půl hodiny po sobě. Každý z nich si vybral optimální místo, z něhož pronesl projev, nechal se informovat o situaci na hranici, prošel křovinami u řeky Rio Grande a promluvil přímo k veřejnosti. Jejich vyjádření se dokonce chvíli časově překrývala, tím ale podobnost podle AP končila.

Biden se snažil upozornit na nezbytnost schválení kompromisního návrhu zákona o bezpečnosti hranic, který republikáni na Trumpův příkaz pohřbili, a požádal republikánského exprezidenta, aby se k němu připojil a podpořil snahy zákonodárců posílit financování ochrany hranic a zpřísnění opatření.

„Panu Trumpovi bych řekl toto: Místo toho, abyste s touto otázkou hrál politiku, přidejte se ke mně, nebo se já přidám k vám a řeknu Kongresu, aby tento zákon schválil. Vy víte a já vím, že je to nejtvrdší, nejúčinnější a nejefektivnější zákon o ochraně hranic, jaký kdy tato země viděla,“ nechal se slyšet Biden.

Prezident se vydal do města Brownsville v údolí řeky Rio Grande, které bylo po devět let nejrušnějším koridorem pro nelegální přechody hranice. V posledních měsících se počet těchto přechodů snížil, což úřady částečně přičítají posílení ochrany hranice na mexické straně. „Chci, aby americký lid věděl, co se snažíme udělat,“ řekl Biden. „Nemůžeme si dovolit to neudělat,“ dodal.

Trump naopak v pohraničním městě Eagle Pass obviňoval Bidena ze špatného řízení imigrační politiky a prohlásil, že pokud se vrátí do Bílého domu, „postará“ se o problém nelegálního přistěhovalectví.

„Je to jako válka,“ řekl Trump, podíval se přes ostnatý drát na řeku, zvedl pěst, zamával a zakřičel na lidi na mexické straně, kteří mu zamávali zpátky. Pak prohlásil, že migranti přicházející na hranici jsou zločinci a někteří z nich teroristé. Podobně se vyjadřoval při své první prezidentské volební kampani v roce 2016, píše AP.

Rekordní počet zadržených migrantů

Na problematiku nelegálních přechodů hranice se intenzivně zaměřuje pozornost Američanů, protože za Bidenova působení bylo zadrženo více než 6,3 milionu migrantů, kteří nelegálně překročili hranice USA, což je více než za předchozích vlád, píše web BBC.

Podle odborníků jsou však příčiny tohoto nárůstu složité a některé mají kořeny v době před Bidenovým nástupem do funkce nebo jsou ovlivněny dalšími faktory, jako jsou dopady klimatických změn, války, nepokoje či špatná ekonomická situace v jiných zemích.

Navzdory Trumpovým tvrzením mnoho studií dokládá, že přistěhovalci se méně dopouštějí násilné trestné činnosti než občané. Jedna z nich, kterou zveřejnila Národní akademie věd na základě údajů texaského úřadu pro veřejnou bezpečnosti z let 2012 až 2018, uvádí, že u osob narozených v USA je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou zatčeni za násilné trestné činy, než u lidí, kteří v zemi pobývají nelegálně, napsala agentura AP.