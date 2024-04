Polsko modernizuje svou armádu. Poslední přírůstek jsou tanky Abrams

ČT24

, pov

před 46 m minutami | Zdroj: ČT24

Události: Polská elitní obrněná brigáda (zdroj: ČT24)

Do Polska dorazily další tanky Abrams, na konci roku jich má země mít zhruba sto dvacet. Velká část skončila u elitní 1. varšavské obrněné brigády. Ta čeká i ještě modernější typy strojů, do pár let by se mohla stát nejsilnější jednotkou svého druhu v Evropě. Proces velkého přezbrojování polské armády tak pokračuje, provází ho ale i některé problémy.

„1. varšavská obrněná brigáda patří mezi elitní polské síly. Právě k ní míří nejnovější bojová technika,“ vysvětlil zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos. Hlavní údernou silou brigády jsou teď tanky Leopard II a Abrams M1A1. Ze sto šestnácti objednaných kusů už mají první desítky. Stejné válčí na Ukrajině, má je americká armáda, ta česká jejich pořízení zatím zvažuje. Brzy mají dorazit i první z dvou set padesáti kusů nového typu. „Tanky M1A2 SEP v3 – to bude opravdu technologický skok. Pokud dorazí všechny, budeme nejsilnější obrněnou brigádou Evropy,“ prohlásil mluvčí 1. varšavské obrněné brigády Jacek Piotrowski. Celkem od roku 2022 Polsko nasmlouvalo dodávky více než tisíce kusů techniky, včetně raketometů, stíhaček a vrtulníků. Podle plánů se má počet vojáků za dekádu zdvojnásobit na tři sta tisíc. Během výcviku u elitní polské brigády prochází nováčci kurzem bojové medicíny. Musí zajistit zákopy, stabilizovat raněné, evakuovat je. „Snažíme se, aby to co nejvíce odpovídalo realitě. Umíme to. Ale život je prostě život,“ přiblížil poddůstojník 1. varšavské obrněné brigády Radoslaw Urban. Mezi instruktory jsou i muži se zkušenostmi mediků sloužících na Ukrajině, jeden z nich vstoupil do armády v jedenačtyřiceti letech. „Doba je teď nejistá a to, co jsem se naučil v civilním povolání a během výcviku, se může hodit,“ míní vojín 1. varšavské obrněné brigády Kris.