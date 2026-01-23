Dva dospívající jsou mezi šesti pohřešovanými po sesuvu půdy, který zasáhl rušný kemp na Severním ostrově Nového Zélandu, uvedly úřady podle agentury Reuters. Záchranáři po přeživších dál pátrají. Podle úřadů by vše mohlo trvat několik dní, protože podmínky na místě zůstávají nestabilní, což komplikuje záchranné práce. Nejmladšímu z nezvěstných je patnáct let. Premiér země Christopher Luxon se v pátek vydal na místo neštěstí, kde se setkal s rodinami postiženými katastrofou. Sesuv půdy ve čtvrtek způsobily silné deště, dva lidé zemřeli.
Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval Řehka stanovisko vzdušných sil
Po sesuvech půdy na Novém Zélandu je stále několik pohřešovaných
„Uvidíme, co se stane.“ Americká letadlová loď míří k Íránu
Americká letadlová loď Abraham Lincoln míří spolu s torpédoborci na Blízký východ, což oživilo spekulace o možném vojenském zásahu USA v Íránu. Podle expertů by intervence měla omezený rozsah, protože nasazení pozemních sil Bílý dům vyloučil. Americký prezident Donald Trump se vyslovil pro změnu režimu v Teheránu, USA ale už v minulosti posílily svou přítomnost v regionu z čistě obranných důvodů.
Česko dle Plagy těží z přílivu slovenských studentů, Bratislava vnímá výzvu
Česko těží z toho, že studenti ze Slovenska odcházejí do Česka, kde případně i zůstávají pracovat, řekl český ministr školství Robert Plaga (za ANO) po schůzce se svým slovenským kolegou Tomášem Druckerem. Podle Plagy by ale země neměly o mladé lidi soupeřit. Drucker téma považuje za výzvu, aby Slovensko v této záležitosti zabralo.
USA opustily syrské Kurdy, pozice Turecka sílí
Spojené státy nechaly syrskou armádu vést ofenzivu proti spojeneckým Syrským demokratickým silám (SDF), čímž zřejmě pohřbily kurdský sen o autonomii. Z nové dohody o integraci Kurdů do syrského státu se raduje Turecko, pro které znamená nečinnost USA a Izraele strategické vítězství. Kurdové hovoří o zradě.
USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters
Spojené státy ve čtvrtek oficiálně potvrdily svůj odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO), oznámila večer agentura Reuters. Organizaci, kterou po druhé světové válce pomáhala zakládat, země opustila z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa. Ten krok zdůvodnil kromě jiného údajnými chybami WHO v době pandemie nemoci covid-19.
Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači. Jednání trvalo více než tři a půl hodiny, informují tiskové agentury s odvoláním na Kreml. Poradce také potvrdil nadcházející třístranná americko-rusko-ukrajinská jednání v Abú Dhabí, kde se také mají separátně sejít zmocněnci obou lídrů Steve Witkoff a Kirill Dmitrijev.
Boloňa musí dočasně zrušit omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině
Italská Boloňa musí dočasně zrušit nařízení, podle kterého se vozidla v celém městě směla pohybovat maximálně třicetikilometrovou rychlostí, rozhodl soud. Radnice pravidlo zavedla předloni, dle soudu ale v některých částech neoprávněně, protože ho dostatečně nezdůvodnila. Levicové vedení města chce omezení zachovat, výrazně totiž snížilo počet nehod. Připravuje proto upravenou vyhlášku s podrobným zdůvodněním pro jednotlivé ulice. Pravicová italská vláda však proti třicítce ve velkoměstech od začátku brojí.
