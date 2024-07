Po sabotáži přetrvává u části vysokorychlostních vlaků ve Francii zpoždění

Provoz francouzských vysokorychlostních vlaků TGV se po žhářských útocích postupně zlepšuje, avšak cestující musejí nadále počítat se zpožděním na některých tratích, a to v řádu jedné až dvou hodin, informoval v sobotu ráno železniční dopravce SNCF. Francouzská vysokorychlostní železnice v noci na pátek čelila koordinované žhářské sabotáži s cílem zásadně narušit dopravu v Paříži před začátkem olympiády. K útoku se dosud nikdo nepřihlásil. Úplné obnovení spojů se očekává v pondělí, uvedl ministr dopravy Patrice Vergriete.

Opravy na tratích po pátečních útocích podle SNCF pokračovaly celou noc, a to v dešti, což práci ztížilo. Dopravce také zopakoval, že zajistí dopravu pro olympijské týmy.

Útočníci v pátek nad ránem poškodili infrastrukturu ve čtyřech pečlivě vybraných uzlech klíčových pro hlavní tratě. V tunelech nejprve přeřezali a pak zapálili kabelové svazky, které ovládají mimo jiné vlakovou signalizaci, uvedlo vedení SNCF na tiskové konferenci.

Další útok, který by byl pátý, se podařilo zastavit, ještě než začal. Údržbáři na trati si v noci všimli dodávky a lidí, kteří byli v místech, kam je vstup zakázaný. Jejich auto policie zabavila, posádka ale utekla. Sabotáž ovlivnila nejméně 800 tisíc cestujících, z toho 250 tisíc v regionu Ile-de-France, který obklopuje Paříž.

Pachatelům hrozí až dvacet let

Útoky na francouzskou železnici ovlivnily i vlaky z Paříže do Londýna, které obvykle jezdí přes Lille a dále tunelem pod Lamanšským průlivem. Společnost Eurostar uvedla, že očekává, že o víkendu bude zrušena přibližně pětina spojů a všechny vlaky budou mít zpoždění.

Zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd ve vstupu uvedl, že podle zákulisních informací to vypadá, že aktéři spolupracovali s někým, kdo je zaměstnaný ve společnosti SNCF či se podílí na její práci. „Ta znalost terénu a prostředí a dokonalá znalost těch jednotlivých linek ukazuje, že by to někdo zvenčí samostatně neudělal,“ popsal zpravodaj s tím, že zkoumány jsou všechny možnosti.