Okupace, protržená přehrada a ostřelování. Lidé v Chersonu přežívají v nuzných podmínkách

Cherson zažil osm měsíců ruské okupace. Loni v červnu zase tamní obyvatele postihla povodeň poté, co Rusové zničili hráz Kachovské přehrady. I když voda už dávno opadla a půda vyschla, destrukce zůstává – v domech i myslích obyvatel. V Chersonu natáčel štáb redaktorky ČT Barbory Maxové.

V Tamařině domě voda po protržení přehrady sahala až do výšky stropu. Vystrašenou ženu museli v létě zachránit sousedé. „Přišla jsem do tohohle domu hrůzy a všude okolo mě bylo jen bláto a plíseň,“ pláče Tamara při vzpomínce na návrat do zdevastovaného domova.

Žije ve čtvrti Šuminsky. Dnes doslova živoří. Veškerý nábytek je zničený, zdi jsou prolezlé plísní, topení v domě nefunguje a nemá ani dost jídla. Už nevěří, že nalezne cestu ze dna. „Tenhle dům je mi už k ničemu, protože ho nemůžu dát nikdy do pořádku,“ říká štábu ČT.