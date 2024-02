Odhalovat pálení odpadů pomáhají v Katovicích drony

Každé ráno zamíří smogová hlídka v Katovicích na ohlášené adresy, kde z komínů uniká do ovzduší štiplavý nebo viditelně znečištěný kouř. „Denně obdržíme jednotky až desítky hlášení s podezřením, že se pálí odpadky,“ říká členka městské policie Katarzyna Olschimková.

Lidé nepálí jenom odpadky, ale i starý nábytek, plasty nebo necertifikované uhlí. Strážníci analyzují komín dronem s citlivými senzory, které poznají, čím se topí – i když se z komína zrovna nekouří.

Pokud naměřené hodnoty překračují limity, strážníci komín označí a za čas se k němu vrátí – a pokud se z něj zrovna kouří, mohou na místě uložit blokovou pokutu. „Až do pěti set zlotých (2600 korun) a soud může vyměřit pokutu až do pěti tisíc zlotých (26 tisíc korun). To jsou velké peníze. Vyplatí se zainvestovat do nového kotle,“ nepochybuje strážnice Olschimková.

Staré kotle na tuhá paliva jsou v Polsku – a obzvláště v Katovicích – v zimě největším znečišťovatelem, vypouštějí až osmdesát procent veškerých prachových částic.