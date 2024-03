Nevěřil jsem, že by se to mohlo stát, řekl ČT o zřícení mostu starosta Baltimoru

„Zavolal mi šéf hasičů. Pořád jsem byl vzhůru. Byl jsem udivený a on mi to musel zopakovat, protože jsem nevěřil, že by se to mohlo stát. Nečekáte, že uslyšíte, že Keyův most zkolaboval,“ popsal starosta, jak se o tragédii dozvěděl.

„Ale hned poté jsem šel do práce. Dostal jsem se s ním na místo tragédie, spolu s dalšími našimi agenturami. Cílem bylo se ujistit, že děláme vše, co můžeme, abychom zachránili životy,“ dodal Scott.

Podle něj je nyní třeba se soustředit právě na záchranné práce. „Na záchrannou a pátrací misi, jež se snaží zachránit životy. Všichni by teď měli myslet na lidi, kteří na tom mostě pracovali,“ uvedl starosta s tím, že se stále drží naděje, že někdo mohl přežít. „Je to pátrací a záchranná mise. Dokud tu bude probíhat a budou ji vést experti, kteří se tím zaobírají každý den, tak v tom budeme pokračovat.“

Zřícený most nese jméno Francise Scotta, autora textu americké hymny. „Je to naprosto ikonický most. Sám jsem po něm projížděl minulý týden. Ale my víme, že mosty se dají nahradit – tento bude nahrazen – ale životy ne,“ konstatoval starosta. „Toto není noční můra, ale nevyslovitelná tragédie pro naše město a náš stát. Ale my to zvládneme.“