Nejsou v depresi, odmítají ale opustit domovy. Fenomén hikikomori sílí hlavně mezi mladými Japonci

Japonští hikikomori často reagují na nadměrný tlak společnosti na úspěch. „Důvody mohou být buď skutečné, to znamená psychická nebo fyzická odlišnost jedince od většinového kolektivu, která je pak předmětem posměchu, šikany. Ale mohou to být i důvody domnělé, to znamená pocit, že nedokážu naplnit očekávání té skupiny, že brzdím ostatní, i když to vůbec tak nemusí být. A k tomuto stavu jsou samozřejmě nejnáchylnější dopívající mladí lidé, kteří se teprve hledají a hledají své místo ve společnosti,“ vysvětluje japanolog Jan Sýkora z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Důvodem izolace tak často bývá pocit selhání po opakujících se neúspěších ve škole, v zaměstnání nebo v koníčcích. „Kolem pátého ročníku základní školy jsem přestal do školy chodit,“ říká bývalý hikikomori Ken Okita, který už teď dokáže pracovat v kuchyni restaurace, předtím ale strávil poustevnickým stylem života patnáct let. „Jako hikikomori jsem žil do 26 let. Skoro jsem nemluvil, ani s rodinou. Když jsem přišel sem, mluvit s druhými bylo těžké,“ uvedl Japonec.

Návrat do společnosti

Z pomyslné nory vytáhla Kena organizace K2, která pomáhá mladým izolovaným lidem najít svou silnou stránku a integrovat se zpět do společnosti. „Po loňských letních prázdninách se počet studentů, kteří přestali chodit do školy, zvýšil desetinásobně,“ upozornil ředitel organizace Makahiro Sakamoto.

Termín hikikomori se začal používat v 80. letech minulého století, kdy workoholismus a důraz na dokonalost přestali někteří lidé zvládat. V roce 2010 odhadovala japonská vláda počet hikikomori na 700 tisíc. Průzkum z listopadu ale ukázal, že nyní je jich už kolem půldruhého milionu.

„Dnešní Japonsko už není tou silně kolektivistickou společností, která vytvářela silný tlak na jedince a zejména na jeho přínos pro kolektiv. Dnešní japonská společnost je daleko individualističtější a úspěch je velice často otázkou osobních ambicí a schopností tyto ambice potom naplnit. Nenaplnění původních ambic pak vede k frustraci. Řekl bych, že ten tlak na výkon a strach ze selhání nepřichází nyní až tak zvnějšku, ale je to spíš o osobním prožitku, je to psychologický problém,“ míní Sýkora.