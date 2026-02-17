Nejméně tři mrtvé, včetně podezřelého, si vyžádala střelba na hokeji v USA

Nejméně tři mrtvé, včetně podezřelého, si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání mládežnických týmů v Pawtucket v americkém státu Rhode Island na severovýchodě USA. Další tři lidé byli hospitalizováni v kritickém stavu, oznámily tiskové agentury s odvoláním na policii.
„Máme tři mrtvé,“ řekla policejní náčelnice v Pawtucket Tina Goncalvesová na tiskové konferenci. První poznatky z vyšetřování podle ní naznačují, že střelba pravděpodobně nebyla náhodná, ale cílená. V pozadí mohl být rodinný spor.
Žádné další podrobnosti o podezřelém či o obětech nedodala, jen poznamenala, že obě oběti byly dospělí. Vyšetřovatelé vyslýchají svědky a snaží se dát dohromady informace o tom, co se vlastně stalo.
Střelba se odehrála na stadionu nesoucím jméno Dennise M. Lynche v Pawtucket, vzdáleném několik kilometrů od města Providence. Na stadionu působí hokejová škola. Podle úřadů nebyl žádný z hokejistů při střelbě zraněn, uvedla televizní stanice NBC na svém webu.
Záběry sdílené na sociálních sítích, jejichž pravost nebylo možné ověřit, zachycovaly hráče a diváky, jak se spěchají schovat, když se uvnitř kryté arény ozvaly výstřely. „Po výstřelech jsme se spoluhráči rozběhli rovnou do šatny,“ řekl místní stanici WJAR svědek, který byl na ledě, když zaslechl výstřely.
Rodinný spor jako možný motiv
Střelec zřejmě mířil na členy své vlastní rodiny, uvedla televizní stanice CNN s odvoláním na dva nejmenované policisty obeznámené s případem. Střelba se zřejmě odehrála za lavičkou jednoho z týmů uprostřed hry: zatímco hráči prchali, zazněl nejméně tucet výstřelů. Jedna osoba na tribuně se pokusila střelce odzbrojit, uvedl senátor Jack Reed z Rhode Islandu.
Podezřelý zřejmě podlehl střelnému zranění, které si sám způsobil, uvedla policejní náčelnice. Podle organizace Gun Violence Archive šlo o 41. případ masové střelby v USA za prvních 47 dní letošního roku.
Další případ masové střelby
Střelba v Pawtucket následovala zhruba dva měsíce poté, co státem Rhode Island otřásla jiná tragédie: v prosinci na Brownově univerzitě střelec zabil dva studenty a zranil devět dalších. Střelec také smrtelně zranil profesora Massachusettského technologického institutu. Úřady později našly podezřelého, 48letého Claudia Nevese Valenteho, mrtvého, připomněla agentura AP.
„Naštěstí tyto dva incidenty spolu nesouvisejí, ale je to velmi tragické,“ řekl starosta Pawtucketu Don Grebien. „Akci pořádali středoškoláci, hráli před přihlížejícími fanoušky a pak se stalo toto,“ dodal.
V USA je více střelných zbraní než kolik má země obyvatel – a USA také mají nejvyšší míru úmrtnosti způsobenou střelnými zraněními ze všech rozvinutých zemí, poznamenala agentura AFP. Dodala, že žádné z vlád se dosud nepodařilo snížit počet zločinů spáchaných za pomoci střelných zbraní, protože mnoho Američanů zůstává hluboce oddáno právu nosit zbraně, které je zaručeno ústavou.
V roce 2024 bylo podle nevládní organizace Gun Violence Archive zabito střelnými zbraněmi více než 16 tisíc lidí.