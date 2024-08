Napětí ve Venezuele trvá. Opozice hovoří o šestnácti mrtvých

Oznámil také, že se obrátil na nejvyšší soud, aby výsledek voleb prověřil. Podle něj je jeho socialistická strana PSUV připravena ukázat záznamy v jejím vlastnictví, které dokazují vítězství stávajícího prezidenta. Podle něj soud má „objasnit vše, co se má objasnit“. Soud by se prý měl také zabývat i „útoky“ na volební orgány, které čelí kritice za své počínání.

Větší demonstrace opozičních příznivců začaly v pondělí poté, co volební orgán CNE oznámil znovuzvolení Madura do úřadu. Ústřední volební komise ale zveřejnila jen průběžné výsledky, ve kterých podle ní vedl Maduro nad kandidátem opozice. Celkové či detailní výsledky venezuelské úřady nezveřejnily.

Machadová ve středu uvedla, že za posledních 48 hodin zemřelo při demonstracích 16 lidí a dalších 11 osob „zmizelo“. Zadrženo bylo 177 lidí. „Je to zločinecká odezva Madura na venezuelský lid, který vyšel do ulic,“ řekla Machadová.

Podle vysokého amerického diplomata pro Latinskou Ameriku Briana Nicholse je důvod, proč venezuelská volební komise nezveřejnila úplné počty hlasů, „zřejmý“. „Buď úředníci nechtějí potvrdit Gonzálezův triumf, nebo potřebují více času na zfalšování výsledků,“ argumentoval. „Všichni to vidí a je jasné, že Edmundo González porazil Nicoláse Madura miliony hlasů,“ dodal.

Krátce po oznámení výsledků od Ústřední volební komise zveřejnila opozice vlastní webovou stránku s podrobným sčítáním hlasů z hlasovacích přístrojů po celé zemi. Ve středu pak web ukazoval 67 procent hlasů ve prospěch Gonzáleze oproti třiceti procentům pro Madura. Podle agentury Reuters to představuje téměř 82 procent sečtených údajů z volebních místností. Pravost jednotlivých záznamů nelze podle agentury Reuters ověřit.

Venezuelské úřady označily Madura za vítěze voleb, opozice to odmítá

Obavy z další eskalace

V ulicích opoziční demonstranti čelí zásahům policie i brutalitě provládních milicí či motorkářských skupin. Organizace Human Rights Watch ve středu uvedla, že obdržela zprávy o dvaceti mrtvých. V minulosti v souvislosti s protivládními protesty zahynuly ve Venezuele desítky až stovky lidí.

Někteří Madurovi spojenci, jako například šéf Kongresu Jorge Rodriguez, uvedli, že González a Machadová by měli být zatčeni za svou roli v protivládních protestech. Podle agentury Reuters by zatčení vedlo k další eskalaci. Tento týden byli zatčeni další dva opoziční šéfové, včetně šéfa strany Voluntad Popular Freddyho Superlana. Jeho zatčení bylo zachyceno na videu, na němž bylo vidět, jak byl násilím odvlečen do zadní části neoznačeného auta obklopeného ozbrojenými bezpečnostními agenty.

Mnoho obyvatel se tak ze strachu podle agentury Reuters stáhlo do svých domovů a mnoho obchodů zůstalo uzavřeno. Kolem prezidentského paláce pak byla posílena vojenská hlídka.