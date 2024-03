Námořní humanitární koridor do Pásma Gazy začne fungovat o víkendu, oznámila von der Leyenová

Již tento víkend by měl začít fungovat námořní humanitární koridor do Pásma Gazy, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě Kypru. Humanitární situace v Pásmu Gazy je podle ní děsivá a k civilistům žijícím v oblasti se potřebná pomoc musí nutně dostat co nejdříve.