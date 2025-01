Nahradíte dolar, uvalíme cla, pohrozil Trump zemím BRICS

Do uskupení BRICS patří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. V roce 2023 se skupina rozrostla o Egypt, Etiopii, Írán a Spojené arabské emiráty a začátkem ledna 2025 se jejím členem stala Indonésie. Toto uskupení nemá společnou měnu, ale dlouholeté diskuse na toto téma se zintenzivnily poté, co Západ uvalil na Rusko sankce kvůli otevřené invazi sil Moskvy na sousední Ukrajinu.

„Budeme od těchto zdánlivě nepřátelských zemí vyžadovat závazek, že nevytvoří novou měnu BRICS ani nepodpoří žádnou jinou měnu, která by nahradila mocný americký dolar, jinak budou čelit stoprocentním clům,“ zdůraznil Trump na sociální síti Truth Social v prohlášení, které bylo téměř totožné s tím, jež zveřejnil loni 30. listopadu.

„Neexistuje žádná šance, že by země BRICS nahradily americký dolar v mezinárodním obchodě nebo kdekoli jinde, a každá země, která se o to pokusí, by měla přivítat cla a rozloučit se s Amerikou,“ sdělil Trump.

BRICS představuje téměř polovinu světové populace a je považován za protiváhu skupiny zemí G7, připomněl web Deutsche Welle.

Americká cla vůči Kanadě a Mexiku

Americký prezident své varování adresované zemím BRICS zveřejnil v době, kdy Kanada a Mexiko čekají, zda dotáhne do konce slib, že od 1. února zavede cla ve výši 25 procent na obě země, které jsou významnými obchodními partnery Spojených států.

Trump chce cla použít jako nástroj k tomu, přimět Mexiko a Kanadu, aby pomohly zastavit příliv nelegálních drog do USA, zejména fentanylu, a také migrantů, kteří nelegálně překračují hranice Spojených států.