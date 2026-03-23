Na newyorském letišti se srazilo letadlo s hasičským vozem. Zemřeli dva piloti

Na newyorském letišti LaGuardia se v pondělí ráno SEČ srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot, další dva lidé jsou zranění. Informaci přinesl web NBC News, podle něhož bylo na palubě letadla 72 cestujících a čtyři členové posádky.
Nehoda se udála v neděli kolem 23:40 (pondělí 4:40 středoevropského času), když letadlo typu Bombardier CRJ-900 po přistání v rychlosti zhruba 48 kilometrů v hodině narazilo do hasičského vozu, uvedl zdroj NBC News. Podle úřadů hasičský vůz právě zasahoval u jiného incidentu.
Letadlo provozované partnerskou společností Air Canada, firmou Jazz Aviation, které přiletělo z Montrealu, po nehodě podle fotografií zveřejněných na sociálních sítích skončilo s přední částí ve vzduchu a vážně poškozeným kokpitem. Dva zranění jsou podle amerických médií policisté, kteří byli v době nehody v hasičském voze. Utrpěli zlomeniny končetin a jsou ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
Příčiny nehody zatím nejsou jasné. CNN ale informuje o záznamu komunikace řízení letového provozu, na němž dispečer povoluje hasičskému vozu přejet přistávací dráhu. O několik vteřin později mu ale naléhavě přikazuje, aby zastavil, a pak informuje o srážce.
Federální úřad pro letectví (FAA) letiště po nehodě uzavřel, aby ji mohl vyšetřit.
Částečný vládní shutdown ovlivňuje provoz na letištích
Kvůli tomu, že je ve Spojených státech znovu částečně omezeno financování vládních úřadů, pracují někteří zaměstnanci letišť bez nároku na plnou mzdu. Mnozí z nich se proto nahlásili na nemocenskou.
Americký prezident Donald Trump o víkendu potvrdil, že na pomoc zaměstnancům Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA), kteří mají na starost bezpečnostní kontroly na letištích, vyšle od pondělí na pomoc agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Letiště LaGuardia se používá především pro vnitroamerické lety. Loni obsloužilo přes třicet milionů cestujících.