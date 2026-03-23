Na newyorském letišti se srazilo letadlo s hasičským vozem. Zemřeli dva piloti


23. 3. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Na newyorském letišti LaGuardia se v pondělí ráno SEČ srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot, další dva lidé jsou zranění. Informaci přinesl web NBC News, podle něhož bylo na palubě letadla 72 cestujících a čtyři členové posádky.

Nehoda se udála v neděli kolem 23:40 (pondělí 4:40 středoevropského času), když letadlo typu Bombardier CRJ-900 po přistání v rychlosti zhruba 48 kilometrů v hodině narazilo do hasičského vozu, uvedl zdroj NBC News. Podle úřadů hasičský vůz právě zasahoval u jiného incidentu.

Letadlo provozované partnerskou společností Air Canada, firmou Jazz Aviation, které přiletělo z Montrealu, po nehodě podle fotografií zveřejněných na sociálních sítích skončilo s přední částí ve vzduchu a vážně poškozeným kokpitem. Dva zranění jsou podle amerických médií policisté, kteří byli v době nehody v hasičském voze. Utrpěli zlomeniny končetin a jsou ve stabilizovaném stavu v nemocnici.

Příčiny nehody zatím nejsou jasné. CNN ale informuje o záznamu komunikace řízení letového provozu, na němž dispečer povoluje hasičskému vozu přejet přistávací dráhu. O několik vteřin později mu ale naléhavě přikazuje, aby zastavil, a pak informuje o srážce.

Federální úřad pro letectví (FAA) letiště po nehodě uzavřel, aby ji mohl vyšetřit.

Částečný vládní shutdown ovlivňuje provoz na letištích

Kvůli tomu, že je ve Spojených státech znovu částečně omezeno financování vládních úřadů, pracují někteří zaměstnanci letišť bez nároku na plnou mzdu. Mnozí z nich se proto nahlásili na nemocenskou.

Americký prezident Donald Trump o víkendu potvrdil, že na pomoc zaměstnancům Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA), kteří mají na starost bezpečnostní kontroly na letištích, vyšle od pondělí na pomoc agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

Letiště LaGuardia se používá především pro vnitroamerické lety. Loni obsloužilo přes třicet milionů cestujících.

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražuje cestování letadlem. Aerolinky ruší trasy, zvyšují ceny letenek a zavádějí palivové příplatky. Letecké palivo zdražilo v důsledku konfliktu na Blízkém východě v porovnání s loňským průměrem o 94 procent. Podle aerolinek ceny zvedá i vysoká poptávka po vybraných destinacích. Letenky tak můžou do léta ještě podražit.
V Londýně hořely čtyři sanitky. Policie to vyšetřuje jako antisemitský trestný čin

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, napsal server BBC News. Policie podle něj pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer v návaznosti na žhářský útok prohlásil, že „antisemitismus do naší společnosti nepatří.“
Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda v noci na pondělí znovu útočila na hlavní město Íránu Teherán. Podle agentury AFP armáda oznámila rozsáhlou vlnu útoků proti „infrastruktuře režimu“. Podle agentury Fars byly z Teheránu hlášeny výbuchy. Při útoku na jihoíránské město Bandar-Abbás podle agentury Tasnim zemřel jeden člověk z ostrahy místního rozhlasového a televizního vysílače. Rijád byl podle ministerstva obrany Saúdské Arábie časně v pondělí terčem útoku dvou balistických raket, uvedla agentura AFP.
Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Před maďarskými volbami vede opoziční strana Tizsa před vládní stranou Fidesz přibližně o deset procentních bodů, vyplývá z údajů serveru Politico, které pocházejí z února. Konečné rozdělení mandátů v tamním parlamentu určuje hlasování pro stranické kandidátky i souboje v jednomandátových obvodech. Jenže volební systém od roku 2010, kdy se současný premiér Viktor Orbán dostal k moci, prošel sérií reforem. Ty ale dle kritiků zvýhodnily větší strany – jako je Orbánův Fidesz.
Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Oproti převládajícím obavám Čína podle amerických rozvědek neplánuje na příští rok invazi na Tchaj-wan. Píše se to v nové výroční zprávě o globálních hrozbách, která přichází v době, kdy Peking zvyšuje tlak na ostrov častými válečnými manévry. Jedním z důvodů by mohly být pokračující čistky napříč obranným sektorem asijské velmoci.
Tisk: Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německé sociální demokraty katastrofa

Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se zabývá především výrazným poklesem podpory dosud vládní sociální demokracie (SPD), jež skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Média hovoří například o katastrofě či stranické krizi. Vyplývá to z přehledu regionálního tisku sestaveného serverem německého týdeníku Die Zeit.
Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu třiceti dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
