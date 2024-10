Na jižním předměstí Bejrútu opět zněly výbuchy

Na jižním předměstí libanonského hlavního města Bejrútu byla brzy ráno slyšet série výbuchů, informovala AFP. Explozím předcházely výzvy izraelské armády, aby se obyvatelé z dané oblasti evakuovali. Libanonské teroristické hnutí Hizballáh mezitím oznámilo, že bojuje s izraelskými jednotkami na jihu Libanonu. Teroristické hnutí Hamás informovalo o útoku poblíž Tripolisu na severu Libanonu, při němž zemřel jeden z lídrů hnutí. Izraelské střely podle zpravodaje stanice al-Džazíra dopadly také do bezprostřední blízkosti bejrútského mezinárodní letiště Rafíka Harírího, odkud odlétají evakuační lety.

Izraelci v posledních dnech intenzivně bombardují cíle Hizballáhu napříč Libanonem a u hranic na jihu vedou pozemní útoky. Opakovaně při tom svými nálety cílí na dříve hustě osídlené jižní předměstí Bejrútu.

Nálety také podle Reuters komplikují záchranářům pátrání po čelním představiteli Hizballáhu – Hašimu Safi al-Dinovi. Safi al-Din, který je považován za možného nástupce zabitého lídra Hasana Nasralláha, se údajně nacházel v objektu, který izraelské letectvo zasáhlo v pátek. Agentura Reuters s odkazem na libanonské bezpečnostní zdroje uvedla, že Safi al-Din je od úderu na podzemní bunkr v libanonské metropoli nedostupný.

„Z hlediska správního to není součást Bejrútu, ale je to prorostlé s Bejrútem do jedné aglomerace. Jde o několik set tisíc obyvatel předměstí, kterému se říká Dahíja. Leží mezi Bejrútem a mezinárodním letištěm,“ poznamenal zpravodaj ČT David Borek. Dodal, že předměstí je z velké části šíitské.