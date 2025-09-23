Francouzský prezident Emmanuel Macron se v New Yorku po svém projevu v OSN ocitl v nečekané dopravní situaci, informují francouzská média. Kvůli koloně prezidenta USA Donalda Trumpa totiž policie zastavila na východě Manhattanu provoz – včetně vozu s Macronem. Francouzský prezident proto sáhl po telefonu a svému americkému protějšku zavolal. To však nepomohlo, šéf Elysejského paláce tak vyrazil pěšky.
Macron kvůli Trumpovi uvázl v koloně
K incidentu došlo těsně poté, co Macron pronesl projev na 80. zasedání Valného shromáždění OSN, ve kterém oznámil oficiální uznání Státu Palestina ze strany Francie. Když mířil k francouzské ambasádě v New Yorku, policie zastavila provoz, aby zajistila průjezd Trumpa.
Ve videu, který zveřejnila francouzská média, je slyšet, jak policista říká Macronovi: „Je mi líto, pane prezidente, ale všechno je momentálně zablokované.“
Šéf Elysejského paláce se tak rozhodl situaci řešit přímo. „Jak se máte? Hádejte co. Právě teď čekám na ulici, protože je tu kvůli vám všechno zavřené,“ řekl se smíchem do telefonu Trumpovi. To však situaci nevyřešilo.
Silnice se uvolnila po několika dalších minutách, nicméně Macron se rozhodl vyrazit pěšky. Asi třicetiminutovou procházku si zpestřil focením s kolemjdoucími.