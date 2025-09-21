Cestující na letištích v Berlíně a Bruselu stále pociťují dopady pátečního kybernetického útoku, který zasáhl odbavovací systémy na několika evropských letištích. Výpadek systémů má i v neděli za následek zpoždění a zrušení desítek letů, informují agentury AP a DPA.
Letiště v Bruselu či Berlíně hlásí po kyberútoku stále potíže
Zatímco odletové tabule na londýnském letišti Heathrow a letišti Berlín-Braniborsko v neděli vykazovaly známky plynulejšího provozu, bruselské letiště stále čelilo značným problémům. Jeho mluvčí uvedla, že během dne bylo zrušeno 45 odletů a 30 příletů, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu dni, kdy bylo zrušeno 25 odletů a 13 příletů.
Letiště Berlín-Braniborsko nadále očekává delší čekací doby. Nelze vyloučit ani zpoždění odletů, varovalo pasažéry. „Žádáme všechny cestující, aby se na to co nejlépe připravili. Letiště (...) vynakládá veškeré úsilí, aby omezení byla co nejmenší,“ uvedlo letiště v dopoledních hodinách.
Dosud není jasné, kdo by mohl stát za kybernetickým útokem, který vyřadil systémy pro elektronické odbavování americké společnosti Collins Aerospace z provozu. Odborníci uvedli, že by se mohlo jednat o hackery, zločinecké organizace nebo státní aktéry.
Potíže u odbavovacích přepážek
Mluvčí bruselského letiště Ihsane Chioua Lekhliová v neděli upřesnila, že kybernetický útok postihl pouze počítačové systémy u odbavovacích přepážek, nikoli samoobslužné kiosky, u kterých si lidé mohou sami vytisknout palubní vstupenky a zavazadlové štítky a odevzdat zavazadla svépomocí.
Od pozdního pátku zasáhly stěžejní letiště v Bruselu, Londýně a Berlíně výpadky systémů, které zkomplikovaly odbavení a donutily zaměstnance leteckých společností zkoušet alternativní řešení, jako je ruční vyplňování palubních vstupenek nebo použití záložních počítačů.
Londýnské letiště Heathrow podle agentury AP oznámilo, že se podařilo většinu plánovaných letů odbavit. „Omlouváme se všem, kteří se potýkali se zpožděními, ale díky spolupráci s leteckými společnostmi byla drtivá většina letů zachována. Pokračujeme v práci na vyřešení a obnovení provozu po pátečním výpadku systému letecké společnosti Collins Aerospace, který měl dopad na odbavení,“ uvedlo v neděli letiště Heathrow ve svém prohlášení.