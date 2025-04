Les civilizací v Ósace zaujal, ukazuje prastaré duby ze severní Moravy

Na Expu v japonské Ósace se vedle národního pavilonu prezentuje i soukromý český projekt – Les civilizací. Na hlavního architekta světové výstavy zapůsobil natolik, že se stal jediným nejaponským hlavním partnerem výstavy. Ukazuje tisíce let staré stromy objevené v hloubce osmi až dvanácti metrů v řečišti Olše. 133 subfosilních dubů ze severní Moravy starých 6,5 tisíce let do Ósaky přivezla malá česká firma, která se vlastním projektem postavila vedle nadnárodních korporací, které se na Expu prezentují.