Krymští Tataři jsou nyní pronásledovaní za cokoliv, popisuje jejich lídr

Režim Dželala poslal za mříže na sedmnáct let za to, že hájil zájmy svého národa a nesouhlasil s okupací. „Rusko nechtělo, aby to bylo otevřeně politické pronásledování, a proto si vymysleli trestný čin, který souvisel s jakýmsi pokusem o výbuch plynovodu. Cílem tedy bylo nejenom mě zatknout, ale také zkazit moji reputaci jako čestného a spravedlivého člověka,“ říká Dželal.

Dželala poté převezli do vězení na Sibiři. To se prý děje i dalším krymským Tatarům. „Člověka odvezou tisíce a tisíce kilometrů daleko od přátel, od rodiny, do Jakutska, Burjatska, pět až šest tisíc kilometrů od domu. Je to velice složité, protože rodina se nemůže dostat ke svému příbuznému, podržet ho, podpořit ho a stejně tak i advokát musí utrácet mnohem více peněz, aby takového člověka podpořil. Rusko toho zneužívá,“ míní.

Nejhorší prý byl pocit nespravedlnosti, pomáhala mu však prý víra v Boha i vědomí, že dělá správnou věc. „Ukázalo se, že mám skutečné dobré přátele, kteří mě neopustili, kteří podporovali mně a mé blízké. Stejně tak mi velice pomohlo i mezinárodní společenství, můj rodný ukrajinský stát a další státy, které o mně různými způsoby šířily informace, a to mě do velké míry zachránilo od různého útisku,“ dodává.