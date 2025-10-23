Britský král se s papežem modlí ve Vatikánu, poprvé po pěti stech letech


V Sixtinské kapli ve Vatikánu se koná historická modlitba papeže Lva XIV. a britského krále Karla III., který je mimo jiné oficiální hlavou anglikánské církve. Děje se tak poprvé od roku 1534, kdy se anglikáni oddělili od katolíků. Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka, a mluvil s ním několik desítek minut, uvádí světové agentury.

Tématem obřadu je ochrana stvořeného, což odráží společný zájem papeže a britského panovníka o ekologii. Společnou modlitbu vedou papež a arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell, druhý nejvýše postavený anglikánský duchovní, v latině a angličtině. Král a papež sedí na stejné úrovni před oltářem Sixtinské kapli pod známou freskou Posledního soudu od Michelangela.

Akce se koná během 10. výročí od vydání encykliky Laudato si’, ve které tehdejší papež František zdůraznil význam ochrany životního prostředí, varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami a poukázal na potřebu omezit využívání fosilních paliv. Původně se akce měla konat v dubnu, což se nestalo kvůli zdravotním problémům papeže Františka, který ten měsíc zemřel, uvádí vatikánská média.

Po akci se papež a král setkají s podnikateli, jejichž firmy usilují o udržitelné podnikání. Karel III. dostane také v papežské bazilice svatého Petra za hradbami titul královského spolubratra.

„Sbližování církví“

Očekává se, že návštěva bude znamenat další sblížení mezi katolickou a anglikánskou církví. Obě církve čelí podobným výzvám, například sekularizaci Evropy, mají však odlišný postoj k LGBT+ komunitě či k roli žen v církvi. Duchovní hlavou anglikánské církve se za několik měsíců stane Sarah Mullallyová, zatímco v katolické církvi se ženy nemohou stát kněžími, a tudíž ani usednout na papežský stolec.

Kvůli schizmatu z roku 1534 Vatikán a Británie dlouho neudržovaly oficiální vztahy. Prvním britským panovníkem, který papeže v jeho státě navštívil, byla královna Alžběta II. v roce 1961 za vlády Jana XXIII.. Tehdy se však neuskutečnil žádný společný náboženský obřad. První papež, který navštívil Británii od odtržení anglikánů, byl až Jan Pavel II. v roce 1982. Spory mezi anglikány a katolíky se promítaly v minulosti například do konfliktu v Severním Irsku.

