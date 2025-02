Kosovský premiér chce obhájit mandát. Podle EU podněcuje etnické násilnosti

Obyvatelé Kosova, nejmladší evropské země, zamíří v neděli k volbám. Své místo v čele kosovské vlády hodlá obhájit stávající premiér Albin Kurti. Právě on je přitom příčinou jednoho z problémů, kterým země čelí. Evropská unie pozastavila vyplácení svých grantů na rozvoj Kosova kvůli tomu, že Kurti podle ní podněcuje etnické násilnosti na severu země.

Na stavbu čističky na okraji kosovské metropole Prištiny přislíbila Evropská unie sedmdesát milionů eur. Podle tamních úřadů ale patří mezi více než desítku projektů, jejichž financování Brusel zastavil. „Nemáme tady pořádnou silnici a splašky jsou pro nás obrovský problém. Neustále to páchne,“ popsala obyvatelka Prištiny Sanije Thaciová.

Mezi projekty, kterým Brusel zastavil financování, je i rekonstrukce kina, které Kosovanům po desítky let promítalo mezinárodní filmy a pořádalo festivaly. Kulturní propojení se světem je ale teď ohrožené. Kino potřebuje opravit topení a drenážní systém. Jenže potřebný evropský grant ve výši jednoho a půl milionu eur nepřišel. „Otřáslo to důvěrou lidí vůči nám, kteří jsme měli mandát dotáhnout projekt do konce. Ale také naší důvěrou v EU, která tvrdí, že podporuje kulturní rozmanitost,“ podotýká ředitel kina Ares Shporta.

Etnické napětí na severu Kosova

Unie tok peněz zastavila před dvěma lety v reakci na etnické napětí na severu Kosova, kde žije hlavně srbská menšina. Střety tehdy vyvolaly místní volby, ve kterých po bojkotu srbských voličů zvítězil kosovský kandidát. A mandátu se ujal navzdory pouze tříprocentní účasti.

„Skupiny přicházející ze Srbska i někteří naši občané ze severu útočili na NATO, na novináře, na kosovskou policii. A EU poté přijala opatření trestající demokratickou kosovskou vládu,“ uvedla kosovská ministryně zahraničí Donika Gërwalla-Schwartzová.