Kennedy zvažuje konec kandidatury a koketuje s Trumpem

Jakub Vaněk

před 1 h hodinou | Zdroj: The Guardian , The Washington Post , Vanity Fair , The New Yorker

Robert F. Kennedy mladší

Nezávislý americký prezidentský kandidát Robert F. Kennedy mladší uvažuje o tom, že odstoupí z kampaně a ve volbách podpoří republikánského nominanta Donalda Trumpa. Americká ABC s odkazem na „zdroje obeznámené s rozhodnutím“ informovala, že synovec zavražděného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho konec kampaně oznámí v pátek.

ABC se zprávou přišla krátce poté, co se na webu Kennedyho kampaně objevilo oznámení, že právě v pátek učiní ve Phoenixu prohlášení „o historickém okamžiku a cestě vpřed“. Spekulace zesílily i poté, co jeho potenciální viceprezidentka Nicole Shanahanová připustila, že Kennedy mladší ukončení kandidatury zvažuje. Podle Shanahanové totiž Kennedy a další nezávislí kandidáti v tuto chvíli riskují, že odčerpají hlasy možných voličů Trumpa, což by otevřelo cestu k listopadovému volebnímu vítězství demokratky Kamaly Harrisové, která se uchází o křeslo v Bílém domě poté, co svou kampaň za znovuzvolení ukončil současný prezident Joe Biden.

Kennedy má podle Shanahanové dvě možnosti – podpořit Trumpa, nebo se pokusit získat pět procent hlasů, aby měl nárok na odpovídající finanční prostředky ve volbách v roce 2028. Na otázku, kdy se RFK rozhodne, ale neodpověděla. Shanahanová, kdysi významná donátorka demokratů, dala zároveň najevo, že nyní tuto stranu považuje za hrozbu pro budoucnost USA, kvůli níž by pokračování Kennedyho kampaně nebylo moudré. Role v Trumpově administrativě Trump její prohlášení obratem kvitoval a televizi CNN řekl, že by byl „rozhodně otevřený“ možnosti, aby měl Kennedy v jeho administrativě roli, pokud by ho podpořil a kampaň ukončil. „Mám ho rád, respektuji ho. Je to moc chytrý chlap, kterého znám hrozně dlouho,“ dodal republikánský exprezident. Sám Kennedy na sociální síti X napsal, že je „jako vždy ochoten hovořit s představiteli jakékoli politické strany, aby podpořil cíle, kterým sloužil čtyřicet let ve své kariéře i v aktuální kampani."

Kennedy byl v kontaktu s Trumpem již několik týdnů. V červenci se na veřejnost dostala nahrávka jejich telefonního hovoru během republikánského národního sjezdu, kdy bývalý prezident žádal Kennedyho o podporu a kdy oba diskutovali o možnosti vstupu nezávislého kandidáta do Trumpovy budoucí administrativy. Jen pár dní poté, co Trump přežil pokus o atentát. Trump během hovoru podpořil i některé antivakcinační konspirační teorie, které Kennedyho mladšího výrazně zviditelnily nejen během pandemie covidu-19. Syn zavražděného prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho se totiž mimo jiné zabývá ochranou životního prostředí, vystupoval proti očkování během pandemie, podporoval některé další konspirační teorie a během kampaně se nechal slyšet, že peníze určené na pomoc Ukrajincům by raději viděl u Američanů, kteří trpí depresemi a závislostmi. Trumpův viceprezidentský kandidát J. D. Vance v rozhovoru pro NBC News přiznal, že mezi Trumpem a Kennedym komunikace probíhala. Kostlivci ve skříni Kennedy chtěl původně vyzvat amerického prezidenta Bidena v souboji o demokratickou nominaci, ale nakonec odstartoval kampaň jako nezávislý. Orámovala ji nicméně celá řada skandálních příběhů, které podkopaly jeho snahu prezentovat se jako seriózní kandidát.

V červencovém článku na webu Vanity Fair se například objevilo obvinění, že osahával rodinnou chůvu, na což nereagoval popřením, ale slovy „nejsem chlapec z kostela“. Dodal, že má ve skříni tolik kostlivců, že kdyby všichni mohli volit, mohl by kandidovat na krále celého světa. Na začátku srpna magazín The New Yorker popsal, jak Kennedy před lety nechal v newyorském Central Parku mršinu mrtvého medvěda a postavil k ní kolo, aby to vypadalo jako nehoda. Sám prezidentský kandidát na sociální síti X zveřejnil video, v němž v rozhovoru s americkou herečkou a komičkou Roseanne Barrovou epizodu s medvědem v dobrém rozmaru vypráví.