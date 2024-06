Kandidatura Kennedyho budí emoce. Od konspirátora dává ruce pryč i jeho rodina

Nejslavnější jméno americké politiky se po letech opět účastní klání o Bílý dům. Kandidatura Roberta Kennedyho mladšího ale budí velké kontroverze. Odmítá ji i část rodiny Kennedyů. Někteří tvrdí, že Robert Kennedy mladší, který kandiduje jako nezávislý, svými kroky nahrává republikánovi Donaldu Trumpovi. Kennedy se „proslavil“ jako odpůrce očkování proti covidu a jako prezident by peníze určené na pomoc Kyjevu raději viděl u Američanů, kteří trpí depresemi a závislostmi.

„Nemyslím si, že můj otec a strýc by dnes Demokratickou stranu ještě poznali. Stala se stranou války, Wall Streetu, cenzury, stala se stranou velkých farmaceutických firem,“ tvrdí nezávislý prezidentský kandidát.

Kontroverzní výroky

Pozornost získal odporem vůči očkování proti koronaviru a šířením konspiračních teorií o dětských vakcínách. Ve spotech, jakožto bývalý drogově závislý, slibuje vyřešit i fentanylovou krizi v USA. „Já jsem začal s heroinem, když mi bylo patnáct. A trvalo to čtrnáct let,“ prohlásil Kennedy. Peníze určené Ukrajincům by přesměroval na pomoc Američanům v boji s depresí a závislostmi.

Tato kampaň vyústila v odpor a nevraživost od zbytku rodiny Kennedyů. Většina členů prominentní americké dynastie plně podpořila prezidenta Joea Bidena, a to v čele s jednatřicetiletým vnukem JFK Johnem Bouvierem Kennedym Schlossbergem.

Tento právník na TikToku a Instagramu natáčí sarkastická videa. Svého příbuzného v nich označuje za ruskou loutku a lháře. „Důvod, proč volím Roberta Kennedyho ml. – jsem z Ruska a on je ruským hrdinou, protože říká, že by USA ve válce v Evropě měly dát Putinovi vše, co chce,“ zní ve videu.