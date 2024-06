Assange míří domů. S úřady USA se dohodl na přiznání

25. 6. 2024 Aktualizováno před 28 m minutami | Zdroj: ČTK

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací. Dohoda učiní tečku za mnohaletým sporem o svobodu slova a Assange se díky ní bude moci vrátit do domovské Austrálie. Informovaly o tom tiskové agentury na základě soudních dokumentů vyplněných v pondělí americkým ministerstvem spravedlnosti.

Prokuratura podle nich nebude požadovat pro Assange nový trest a postačí jí pět let, které strávil v cele v Británii. Podle vyjádření WikiLeaks již Assange v pondělí celu opustil a odletěl z Británie, což ukazuje video na sociální síti X. Video zobrazuje Assange v džínách a modrobílé košili s vyhrnutými rukávy, jak podepisuje dokument o svém propuštění z britského vězení a následně nasedá do soukromého letounu s logem charterové firmy VistaJet. Jediný její let startující v pondělí odpoledne z londýnského letiště Stansted mířil podle agentury Reuters do Bangkoku, žádný ze zdrojů obeznámených s Assangeovou cestou však oficiálně tuto destinaci nepotvrdil. Zástupci Assangem založeného serveru napsali, že jeho propuštění je výsledkem celosvětové kampaně zastánců svobody slova a řady dalších stoupenců.

„Julian je volný!!!“ napsala na X Assangova žena Stella. „Naši nezměrnou vděčnost k tobě nelze vyjádřit slovy, ano, k tobě, který jsi všechny po celá ta léta mobilizoval, aby se sen mohl stát skutečností,“ dodala. Assange by měl osobně vyslechnout rozsudek na jednom z ostrovů tichomořského souostroví Severní Mariany, které je přidruženým státem USA. Odtamtud by měl zamířit přímo domů do Austrálie. Podle zmíněných dokumentů prokuratura navrhuje trest 62 měsíců vězení, který odpovídá době, již strávil v britské cele. Pokud soudce na dohodu prokuratury a Assangeových obhájců přistoupí, osvobozující rozsudek zazní ve středu v 9 hodin ráno místního času (1:00 středoevropského času).