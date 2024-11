„Jsme zdrceni.“ Po španělských záplavách pomáhá na sto tisíc dobrovolníků

Jednou z nejhůře postižených obcí je město Paiporta, které má asi 29 tisíc obyvatel a kde bylo nalezeno po povodních už přes sedmdesát mrtvých. Jeho starostka Maribel Albalatová uvedla, že má obavy, že tento počet ještě poroste. Podle ní se do některých částí města stále nemohli dostat hasiči s těžkou technikou. „Jsou tam těla, auta s těly, je to velmi těžké,“ dodala. Záchranáři se dle starostky nedostali ani do řady garáží, v nichž také mohou být mrtví.

V městečku Chiva, které rovněž povodně velmi zničily, se v sobotu při odklízecích pracích devatenáct lidí přiotrávilo v jedné z garáží poté, co se porouchalo vodní čerpadlo. Většina byli dobrovolníci.

Valencijská regionální vláda pro neděli z organizačních důvodů omezila na dva tisíce počet nových dobrovolníků, kteří přijíždějí do Valencie. Vyzvala také, aby lidé sami nejezdili pomáhat do nejhůře postižených oblastí a neblokovali tak silnice pro záchranné složky.