Jako z Hitchcocka. Městečko u Ravenny zaplavili pávi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP

Italské letovisko Punta Marina u Jaderského moře čelí „invazi“ pávů. Místní obyvatelé si stěžují na hluk a znečištění, píší agentury AFP a DPA. Ptáci chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří Italové ale tvrdí, že více než pávi je obtěžuje zájem médií.

Ptáci údajně už léta žijí poblíž Punta Mariny v opuštěném leteckém komplexu. Během pandemie covidu se rychle rozmnožili a nyní obyvatelé popisují scény, které zní jako z Hitchcockova filmu Ptáci, poznamenala agentura AP.

„Jejich populace se za třicet let výrazně zvětšila, ruší nám spánek, brání dopravě a znečišťují zem trusem, který připomíná zmrzlinu, do které často šlápnete,“ vylíčil pro AFP jedenaosmdesátiletý důchodce Marco Manzoli.

Podle něj pávi lezou na auta, která tak poškrábou. Manzoli má obavy, že kvůli tomu přestanou přijíždět turisté, pokud nebudou mít garáž pro své auto.

Bezesné noci

V městečku Punta Marina se podle DPA usadilo asi 120 volně se pohybujících pávů, kteří se tam nonšalantně prochází po silnicích a prohlíží se v zaparkovaných autech či výlohách obchodů. Zejména během období páření mezi březnem a červnem jejich pronikavé volání způsobuje řadě obyvatel bezesné noci.

Pávi hledají v obci útočiště před predátory. „Těch mají v lese mnoho, například vlky a lišky. Tady naopak žádné nemají a množí se nekontrolovatelnou rychlostí,“ řekl AFP cukrář Claudio Ianiero, jehož specialitou jsou sušenky ve tvaru pávů, s nimiž obyvatelé žili v harmonii dlouhá léta.

Radnice města Ravenna, pod niž obec Punta Marina spadá, v posledních letech zvažovala různé možnosti, jak populaci pávů kontrolovat. V roce 2022 se je snažila přemístit jinam, což se ale nepodařilo kvůli odporu skupin na ochranu zvířat. Nyní by ale tato iniciativa mohla podle cukráře Ianiera uspět. „Dostáváme nabídky na jejich adopci z celé Itálie,“ řekl Ianiero.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

10:44Aktualizovánopřed 29 mminutami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 3 hhodinami
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 16 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 20 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 22 hhodinami

Vysoké ceny paliv ohrožují živobytí indonéských rybářů

Tisíce pestrobarevných lodí indonéských rybářů ještě donedávna vyrážely na několikaměsíční plavby do vod Tichého oceánu. Nedávné světové události je však přinutily zůstat v přístavech. Kvůli konfliktu na Blízkém východě totiž výrazně vzrostly ceny nafty, která plavidla pohání. Například v středojávské Juwaně mohlo vyplout jen asi čtyři sta z přibližně 1680 zakotvených lodí. Pro mnoho rybářů současná krize znamená velkou nejistotu. Najít práci na pevnině je bez předchozích zkušeností téměř nemožné. Někteří proto doufají v podporu ze strany státu.
Nabídka ropy nepokryje poptávku, varuje IEA

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba dvaceti bytech a dalších objektech v metropoli.
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na jednání do Pekingu, přestože se na něj vztahují čínské sankce. Rubio zřejmě může vstoupit do asijské země jen díky tomu, že čínské úřady loni změnily přepis jeho jména výměnou jednoho znaku. Píše to agentura AFP.
Italský soud dítěti přiznal tři rodiče

Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče – dva otce a jednu matku, uvedla agentura Adnkronos. Podle organizací na podporu práv LGBT+ lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup.
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Čínsko-americké vztahy zažívají v poslední dekádě turbulentní časy. Příměří v celní válce uzavřené loni na podzim se může kdykoli zhroutit. Americký prezident Donald Trump proto míří do Číny, kde bude do pátku jednat se svým protějškem Si Ťin-pchingem o stabilizaci vztahů. Kromě ekonomických témat se očekává, že na přetřes přijde i čínská podpora Íránu, Tchaj-wan, umělá inteligence nebo jaderná bezpečnost.
Trump označil Venezuelu za 51. stát USA

Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je jihoamerická Venezuela znázorněná jako 51. stát USA. Krátce předtím dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států.
