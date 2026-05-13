Jako z Hitchcocka. Městečko u Ravenny zaplavili pávi

Italské letovisko Punta Marina u Jaderského moře čelí „invazi“ pávů. Místní obyvatelé si stěžují na hluk a znečištění, píší agentury AFP a DPA. Ptáci chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří Italové ale tvrdí, že více než pávi je obtěžuje zájem médií.
Ptáci údajně už léta žijí poblíž Punta Mariny v opuštěném leteckém komplexu. Během pandemie covidu se rychle rozmnožili a nyní obyvatelé popisují scény, které zní jako z Hitchcockova filmu Ptáci, poznamenala agentura AP.
„Jejich populace se za třicet let výrazně zvětšila, ruší nám spánek, brání dopravě a znečišťují zem trusem, který připomíná zmrzlinu, do které často šlápnete,“ vylíčil pro AFP jedenaosmdesátiletý důchodce Marco Manzoli.
Podle něj pávi lezou na auta, která tak poškrábou. Manzoli má obavy, že kvůli tomu přestanou přijíždět turisté, pokud nebudou mít garáž pro své auto.
Bezesné noci
V městečku Punta Marina se podle DPA usadilo asi 120 volně se pohybujících pávů, kteří se tam nonšalantně prochází po silnicích a prohlíží se v zaparkovaných autech či výlohách obchodů. Zejména během období páření mezi březnem a červnem jejich pronikavé volání způsobuje řadě obyvatel bezesné noci.
Pávi hledají v obci útočiště před predátory. „Těch mají v lese mnoho, například vlky a lišky. Tady naopak žádné nemají a množí se nekontrolovatelnou rychlostí,“ řekl AFP cukrář Claudio Ianiero, jehož specialitou jsou sušenky ve tvaru pávů, s nimiž obyvatelé žili v harmonii dlouhá léta.
Radnice města Ravenna, pod niž obec Punta Marina spadá, v posledních letech zvažovala různé možnosti, jak populaci pávů kontrolovat. V roce 2022 se je snažila přemístit jinam, což se ale nepodařilo kvůli odporu skupin na ochranu zvířat. Nyní by ale tato iniciativa mohla podle cukráře Ianiera uspět. „Dostáváme nabídky na jejich adopci z celé Itálie,“ řekl Ianiero.