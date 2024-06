Íránci se rozhodovali o novém prezidentovi, změny asi nepřinese

V Íránu vybírali nástupce prezidenta Ebráhíma Raísího, který zemřel při leteckém neštěstí. Volební místnosti se po prodlouženém hlasování uzavřely ve 20:30 SELČ. Výsledky voleb by mohly být známé do konce týdne. Mnozí voliči hlasování kritizují jako volby jen na oko. V islámské republice, kde je nejvyšší autoritou duchovní, a sice ajatolláh Alí Chameneí, nová hlava státu podle médií zřejmě větší změny nepřinese.

Hlasování mělo skončit v 18:00 místního času (16:30 SELČ), volební komise ale konec dvakrát prodloužila – nejprve do 20:00 a poté do 22:00 místního času (20:30 SELČ).

Írán je nepřímým účastníkem řady konfliktů. Je nejbližším spojencem teroristů z Hamásu i Hizballáhu, Rusku zase dodává drony. A ani Pezeškján, natož papíroví favoriti voleb – tedy zastánci tvrdé linie, na tom nic nezmění. I proto analytici očekávají, že řada z více než šedesáti milionů íránských voličů může hlasování bojkotovat.

Možného bojkotu voleb si je režim dobře vědom. I proto nejvyšší vůdce Alí Chameneí vyzval k co nejvyšší účasti. „Účast lidí s nadšením a co nejvyšší počty voličů: To je pro islámskou republiku jednoznačná nutnost,“ řekl ajatolláh, který by případnou vyšší volební účast rád využil jako prostředek k potvrzení legitimity svého režimu.

Prezidentem bude zvolen kandidát, který v prvním kole získá alespoň 50 procent hlasů, jinak se dva nejúspěšnější kandidáti utkají ve druhém kole.