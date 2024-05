Nic nenasvědčuje tomu, že by na vrtulník s Raísím někdo zaútočil, uvedli íránští vyšetřovatelé

Tomu, že by havárie vrtulníku, při které minulý týden zahynul íránský prezident Ebráhím Raísí, byla výsledkem útoku, nic zatím nenasvědčuje, uvedla íránská státní média s odkazem na vojenské vyšetřovatele. Podle jejich prohlášení vrtulník vzplál krátce poté, co narazil do horského úbočí. Příčina nehody je podle armády stále předmětem vyšetřování.