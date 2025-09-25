Americký ministr obrany Pete Hegseth svolal na příští týden vysoké vojenské představitele USA z celého světa na setkání v Quanticu ve Virginii, píše Reuters s odkazem na pětici nejmenovaných zdrojů. Dle agentury je takové shromáždění na jednom místě vzácné.
Hegseth svolal vysoké vojenské představitele USA na „vzácné“ shromáždění
Dle agentury není jasné, proč Hegseth nařídil takovéto setkání generálů a admirálů takto narychlo, což podle dvou zdrojů způsobilo nejistotu mezi těmi, kdo se mají schůzky zúčastnit. Vysocí vojenští představitelé v některých případech velí tisícům vojáků a většina má podrobný program na týdny dopředu, což bylo nyní převráceno vzhůru nohama, podotýká Reuters.
„Lidé teď narychlo řeší změnu svých plánů a zjišťují, jestli se musejí zúčastnit,“ popsal pod podmínkou anonymity jeden z představitelů americké vlády. Dle Reuters tak není jasné ani to, kolik velitelů se nakonec setkání zúčastní.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell na otázky týkající se setkání reagoval pouze velmi stručně s tím, že ministr obrany „promluví ke svým vojenským velitelům na začátku příštího týdne“. Na doplňující dotazy, čeho se shromáždění týká nebo proč bylo svoláno takto náhle, dle Reuters tiskové oddělení již neodpovědělo.
„Omračující rychlost“
USA mají příslušníky ozbrojených sil rozmístěné po celém světě – mimo jiné v Jižní Koreji, Japonsku nebo na Blízkém východě, přičemž jim velí dvou-, tří- či čtyřhvězdičkoví generálové a admirálové.
Reuters upozorňuje, že Hegseth, který dříve pracoval jako moderátor televize Fox News, provedl „s omračující rychlostí“ změny, kterými přetváří svůj resort. Agentura připomíná, že vyhodil zkušené generály i admirály, přičemž se pokouší implementovat přístup k národní bezpečnosti prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem a snaží se vymýtit různé iniciativy, jejichž cílem je diverzita a jsou dle Hegsetha diskriminační.