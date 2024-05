Francie začala s evakuací svých turistů z Nové Kaledonie, odvážejí je vojenská letadla

Podle reportéra agentury AFP francouzští turisté odcestovali na palubě vojenských letadel do Austrálie a Nového Zélandu, odkud pak budou pokračovat do Francie. Hlavní mezinárodní letiště u správního střediska Nouméa je totiž stále zavřené.

Tento týden se podařilo zahájit evakuaci lidí z Austrálie, Nového Zélandu a dalších států v Oceánii. Kvůli protestům proti legislativní změně, která by podle kritiků umožnila výrazné rozšíření počtu voličů na Nové Kaledonii, byly totiž spoje na zhruba týden přerušené, což narušilo plány řady návštěvníků tichomořského ostrova.

Tento týden přijel do Nové Kaledonie francouzský prezident Emmanuel Macron, který slíbil odklad schválení sporné reformy ústavy. Vyzval však demonstranty, aby přestali stavět a držet barikády. K jistému uvolnění blokád, ale ne k jejich odvolání, vyzval i Christian Tein, šéf organizace CCAT, kterou úřady považují za jednoho z organizátorů protestů. Má to umožnit přepravu dodávek léků a paliva do Nové Kaledonie.