Fotbalová příručka pro českého fanouška na šampionát v Německu

„Cesta vlakem z Česka do Lipska i Hamburku je jednoduchá a pohodlná vlaky EuroCity a přípoji typu InterCity nebo InterCity Express. Z Prahy do Lipska se s jediným přestupem v Drážďanech jede zhruba čtyři hodiny. Do Hamburku nabízíme čtyři přímé spoje denně a další spojení s přestupem v Berlíně na rychlovlaky ICE. Cesta z Prahy do Hamburku trvá necelých sedm hodin,“ popsal Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu na webu ČD.

Konkrétní nabídku spojení a aktuální cenu pro daný spoj v době nákupu je možné vyhledat v e-shopu Českých drah, na webu nebo v aplikaci Můj vlak v mobilním telefonu. Ceny Včasných jízdenek Evropa ve druhé třídě včetně rezervace místa pro relaci Praha–Lipsko začínají na 387 korunách a v relaci Praha–Hamburk na 516 korunách.