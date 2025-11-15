Exploze zabavených výbušnin zabila na indické policejní stanici sedm lidí

Nejméně sedm lidí zemřelo a 27 bylo zraněno při explozi zabavených výbušnin na policejní stanici v indickém Kašmíru. Většina mrtvých jsou policisté a forenzní experti, kteří výbušné materiály zkoumali, informovala v noci na sobotu SEČ agentura Reuters s odvoláním na místní média.
Hromada výbušnin dopravená na stanici ve městě Novgam vybuchla v pátek večer místního času ve chvíli, kdy byla policejní služebna plná lidí. Výbuch podle jednoho z policejních činitelů místnost rozmetal na kusy a následný požár museli přijet likvidovat hasiči.
Není jasné, co výbuch způsobilo, píše Reuters. Došlo k němu čtyři dny po explozi automobilu, která v Dillí zabila osm lidí a indické úřady ji vyšetřují jako teroristický čin.