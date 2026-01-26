EK zahájila vyšetřování sítě X kvůli generování sexualizovaných snímků


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) zahájila nové vyšetřování americké internetové platformy X miliardáře Elona Muska, a to podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA), informovala ve svém sdělení. Souvisí to s generováním sexualizovaných fotografií žen a dětí AI chatbotem Grok na žádost uživatelů. Americký podnik je podezřelý, že řádně neposoudil a nezmírnil rizika spojená s jeho zavedením.

„Domníváme se, že platforma mohla porušit nařízení DSA,“ uvedl na pravidelném poledním briefingu mluvčí EK Thomas Regnier. „Materiály zobrazující sexuální zneužívání žen a dětí nemají v Evropě místo,“ dodal.

„Nové šetření má za cíl zjistit, zda společnost řádně posoudila a zmírnila rizika spojená s nasazením funkcí chatbota Grok do platformy X v Evropské unii,“ sdělila komise. To podle ní zahrnuje rizika související s šířením nelegálního obsahu v EU, jako jsou manipulované sexuálně explicitní obrázky, včetně obsahu, který může představovat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí.

Kampaň za zákaz X a Groka v Británii

„Zdá se, že se tato rizika naplnila a že občané EU byli vystaveni vážné újmě. Vzhledem k tomu bude Komise dál zkoumat, zda společnost X plní své povinnosti vyplývající z nařízení o digitálních službách,“ stojí dále v prohlášení.

„V rozporu s evropskými hodnotami“

Evropská komise zaslala Muskově společnosti X Corp už na začátku ledna žádost o informace ohledně chatbota Grok. „Nelegální. Nepřijatelné. Nechutné,“ komentoval mluvčí Regnier v souvislosti se sexualizovanými fotografiemi žen a dětí. „Takový výstup nemůžeme tolerovat. Je to v rozporu s evropskými hodnotami a základními právy. Dodržování evropské legislativy není volba, je to povinnost,“ doplnil.

Síť X na začátku ledna vypnula neplatícím uživatelům možnost prostřednictvím chatbota generovat nebo upravovat obrázky. Funkci mají dál k dispozici uživatelé s modrým ověřovacím symbolem u jména, kteří si platí prémiovou verzi platformy. V Česku předplatné prémiové verze stojí 67 korun měsíčně. Podle mnohých to ale situaci neřeší.

Logo chatbota Groka společnosti xAI

Komise upozornila, že oficiální zahájení řízení nepředjímá jeho výsledek. Nyní bude Komise nadále shromažďovat důkazy, například zasíláním dalších žádostí o informace, prováděním pohovorů nebo inspekcí, a může uložit předběžná opatření, pokud nedojde ke smysluplným úpravám platformy X.

Musk loni oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, která je provozovatelem sítě X. Start-up vyvíjí i chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.

EK zahájila vyšetřování sítě X kvůli generování sexualizovaných snímků

Aktuálně z rubriky Svět

Krádež Kadyrovova koně se nepotvrdila, policie řeší možné porušení sankcí

Oznámení o krádeži hřebce jménem Zazou, který měl podle dostupných informací patřit čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi, se nepotvrdilo. Policie nově věc prověřuje jako možné porušení mezinárodních sankcí. Koně údajně po dohodě s majitelem odvezlo několik lidí. Uvedla to mluvčí ústecké policie Pavla Kofrová. Hřebec byl na sankčním seznamu, který zakazoval jeho prodej, převod nebo vývoz mimo Evropsku unii. Zvíře podle policie někdo převezl přes Polsko a následně vyvezl mimo EU, pravděpodobně do Čečenska.
před 7 mminutami

EK zahájila vyšetřování sítě X kvůli generování sexualizovaných snímků

Evropská komise (EK) zahájila nové vyšetřování americké internetové platformy X miliardáře Elona Muska, a to podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA), informovala ve svém sdělení. Souvisí to s generováním sexualizovaných fotografií žen a dětí AI chatbotem Grok na žádost uživatelů. Americký podnik je podezřelý, že řádně neposoudil a nezmírnil rizika spojená s jeho zavedením.
před 47 mminutami

Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti

Členské státy Evropské unie v pondělí definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, oznámila Rada EU. Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) podle nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, dovoz potrubního plynu bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti hlasovaly Slovensko a Maďarsko.
před 1 hhodinou

Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

Devět mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje zpravodajský server NBC News. Zrušeno podle něj v neděli bylo ve Spojených státech přes dvanáct tisíc letů, v pondělí se očekává zrušení dalších více než tří tisíc leteckých spojení a zpoždění dalších 645. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 820 tisíc odběratelů, z toho přes čtvrt milionu v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.
10:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali Trumpův rok ve funkci

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o prvním roku druhého mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hovořili například o jeho snaze získat Grónsko. V souvislosti s hnutím ANO probrali sněm, který potvrdil předsednictví premiéru Andreji Babišovi (ANO). Dále probrali také možný památný den české vlajky. Diskuze se účastnili komentátor z podcastu Kecy a politika Petros Michopulos, amerikanista a hudebník Ondřej Hejma, ekonom a bývalý ministr financí Ivan Pilný, novinářka Seznam Zpráv Marie Bastlová a novinář Deníku N Filip Titlbach. Pořadem provázel Lukáš Dolanský.
před 4 hhodinami

Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Obhájci obou zbylých stíhaných v případu vražd slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně v pondělí u soudu zpochybnili obžalobu a shodně ji označili za nedůvodnou. Obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová po začátku nového procesu odmítli přistoupit k uzavření dohody o vině a trestu se žalobcem, jejíž součástí by bylo i doznání.
08:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V čele OLAFu zasedne Klement, jako první Čech se stane v EU generálním ředitelem

Už za několik dnů nastoupí do čela Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) český žalobce Petr Klement. Pomohla k tomu i politická podpora od prezidenta Petra Pavla či expremiéra Petra Fialy (ODS). Tuzemsko tak poprvé dosáhlo v Bruselu na nejvyšší úřednickou pozici – generálního ředitele. Úřad se angažoval i v kauze Čapí hnízdo, ale dle Klementa role instituce v této věci skončila. „OLAF působí v oblasti prevence, může dávat systémová doporučení, to je velice důležité,“ přiblížil nastupující generální ředitel.
před 6 hhodinami

Svědci vyvracejí tvrzení federálních úřadů o zabití v Minneapolisu

Oficiální popis okolností střelby, při které federální agenti v sobotu zastřelili ve městě Minneapolis muže, zpochybňují i některá svědectví zaznamenaná u soudu. Píší o tom stanice CBS News a list The New York Times. Svědci neviděli, že by zastřelený muž na federální agenty útočil, nebo že by jim vyhrožoval zbraní, což naopak tvrdili krátce po události představitelé federálních úřadů.
00:24Aktualizovánopřed 6 hhodinami
