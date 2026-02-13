Demonstranti v Caracasu požadují amnestii pro politické vězně


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK

Poprvé od zajetí prezidenta Nicoláse Madura vyšli Venezuelané do ulic, aby požadovali mimo jiné amnestii pro politické vězně. O té měl ve čtvrtek po schválení v prvním čtení rozhodnout tamní parlament. Přijetí však zákonodárci pro neshody nad některými paragrafy chystaného zákona odložili na příští týden. Amnestie by se měla týkat kritiky vlády, nikoliv vážných zločinů jako vraždy, korupce či porušování lidských práv. Nevládní organizace Foro Penal odhaduje počet politických vězňů na 644, počet zaznamenaných zadržených však stále narůstá.

Výběr redakce

Sněmovna schválila odklad superdávky

Sněmovna schválila odklad superdávky

04:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

před 2 hhodinami
Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

před 6 hhodinami
Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

před 9 hhodinami
Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

před 10 hhodinami
USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl Merz v Mnichově

Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl německý kancléř Friedrich Merz na úvod Mnichovské bezpečnostní konference. Do bavorské metropole přijely desítky šéfů vlád a hlav států, stovka ministrů a další stovky hostů z celého světa. Debatovat budou o rusko-ukrajinském konfliktu nebo bezpečnostní situaci ve světě. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
13:51Aktualizovánopřed 7 mminutami

Řeka Jang-c’-ťiang připomínala dřív spíš kanál, teď se tam vrací život

Před pěti lety začal v nejdelší čínské řece Jang-c’-ťiang platit absolutní zákaz rybolovu. Ekologové se snaží zlepšit i průmyslovou a odpadovou zátěž. Podle prvních analýz se to vyplácí.
před 1 hhodinou

Demonstranti v Caracasu požadují amnestii pro politické vězně

Poprvé od zajetí prezidenta Nicoláse Madura vyšli Venezuelané do ulic, aby požadovali mimo jiné amnestii pro politické vězně. O té měl ve čtvrtek po schválení v prvním čtení rozhodnout tamní parlament. Přijetí však zákonodárci pro neshody nad některými paragrafy chystaného zákona odložili na příští týden. Amnestie by se měla týkat kritiky vlády, nikoliv vážných zločinů jako vraždy, korupce či porušování lidských práv. Nevládní organizace Foro Penal odhaduje počet politických vězňů na 644, počet zaznamenaných zadržených však stále narůstá.
před 1 hhodinou

Newyorčané vrátili duhovou vlajku na Národní památník Stonewall

Aktivisté za podpory některých federálních a městských zastupitelů provizorně vrátili duhovou vlajku vedle státní vlajky na stožár v newyorském Národním památníku Stonewall. Původní vlajku odstranila správa národních parků počátkem týdne s odkazem na pokyny vydané v roce 2023, podle nichž stožáry spravované vládou nepředstavují „prostor pro svobodné vyjadřování veřejnosti“ a mohou na nich být vedle vlajky Spojených států vyvěšovány pouze takové vlajky, které „vyjadřují oficiální stanoviska federální vlády“.
před 4 hhodinami

Zákaz skupiny Palestine Action je nezákonný, rozhodl britský soud

Zákaz propalestinské skupiny Palestine Action v Británii je nezákonný. Podle britských médií o tom v pátek rozhodl londýnský soud, jenž vyhověl žalobě organizace, kterou loni britská vláda označila za teroristickou. Zákaz však zůstane v platnosti, dokud justice nerozhodne v případném odvolacím procesu, stanovil soud.
11:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Rusové v noci útočili na Ukrajinu. Zasáhli i Oděsu

Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Čtyři lidé zahynuli ve čtvrtek večer v Kramatorsku, kde ruská armáda zasáhla rodinný domek. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.
před 5 hhodinami

Chystají se mě očernit „v ruském stylu“, prohlásil největší Orbánův rival

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní. Magyar se domnívá, že se stal terčem očerňující kampaně v ruském stylu, jejímž cílem je zdiskreditovat ho před dubnovými parlamentními volbami. Jeho strana si před nimi v průzkumech dlouhodobě udržuje vedení před Orbánovým Fideszem.
před 5 hhodinami

Americký Senát zablokoval financování ministerstva vnitřní bezpečnosti

Demokraté v americkém Senátu zablokovali návrh zákona o dalším financování ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Žádají, aby republikáni nejprve odsouhlasili omezení protiimigračních operací administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Senátoři hlasovali v poměru 52 ku 47 hlasům, k prosazení návrhu o dalším financování ministerstva však bylo potřeba 60 hlasů. DHS má zajištěné financování do pátku, potom mu hrozí omezení chodu, takzvaný shutdown.
před 6 hhodinami
Načítání...