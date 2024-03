Demonstraci proti Orbánovi vyvolala nahrávka, kterou pořídil bývalý vlivný člen vládní strany

Zachycuje tajná nahrávka korupci?

Bývalý diplomat se vzdal funkcí ve společnostech se státním podílem a v rozhovoru ukázal na ty, kdo mají díky Orbánovi u moci nemístně vydělávat.

Nyní předal úřadům nahrávku z rozhovoru se svou bývalou ženou. Má dokazovat, že vládní úředníci zasahovali do soudních spisů, aby zakryli vlastní korupci. Bývala ministryně spravedlnosti zde v rozhovoru se svým tehdejším mužem například říká:

„Samozřejmě, že odstraňovali důkazy. Martinovics, Detti.“

„Z originálu, nebo verze ke zveřejnění?“

„Navrhovali státním zástupcům, co by mělo být upraveno.“

Judit Vargová na nahrávce podle všeho popisuje, jak se jiní vládní činitelé postarali o to, aby ze soudních dokumentů byly odstraněny části týkající se korupčního případu bývalého náměstka na ministerstvu spravedlnosti Pála Völnera, uvedla agentura ČTK. Völner byl předloni obžalován z toho, že přijímal úplatky od šéfa soudních exekutorů Györgye Schadla. Prokuratura pro oba navrhuje vězení. Völner i Schadl vinu popírají.

Státní zastupitelství v Budapešti uvedlo, že bude nahrávku, která podle Magyara vznikla loni v lednu, zkoumat, a že bude shromažďovat další důkazy. Web Daily News Hungary uvedl, že nahrávka trvá necelé dvě minuty. Ten zmínil, že v nahrané konverzaci opakovaně padlo například jméno vedoucího kabinetu předsedy vlády Antala Rogána.

Nařčení z domácího násilí

Bývalá ministryně spravedlnosti, která se s organizátorem posledních protestů rozvedla loni, už na veřejnosti nevystupuje. Na Facebooku pravost záznamu z ledna 2023 nerozporovala.

„Péter Magyar tajně nahrál rozhovor se mnou, svou ženou, u nás doma a teď ho zneužívá k politickým účelům. Nezaslouží si ničí důvěru,“ uvedla. Zároveň obvinila Magyara, že se na ní během manželství dopouštěl domácího násilí, a tvrdí, že prohlášení, která zazněla na nahrávce, učinila pod nátlakem. „Udělala jsem, co chtěl slyšet, abych se co nejdříve dostala pryč,“ řekla. Magyar to popírá.

Úřad vlády označil veškerá Magyarova nařčení za nepodložená. Magyar už oznámil, že založí politickou stranu. Podle posledního průzkumu by ho volilo třináct procent lidí, kteří o něm slyšeli.